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Uzun süreli su baskını kabusu sona eriyor: Akhisar 272 sokak yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Efendi Mahallesi 272 Sokak'ta altyapı yenilemesinin ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı; 30 yıllık su baskını sorunu sona eriyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzun süreli su baskını kabusu sona eriyor: Akhisar 272 sokak yenileniyor

Uzun süreli su baskını kabusu sona eriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yürüttüğü asfalt seferberliğini Akhisar'da sürdürüyor. Efendi Mahallesi 272 Sokak'ta, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı yenilemesi tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağışlı havalarda yaşanan su baskınları ve ulaşım aksaklıklarına neden olan 30 yıllık sorun ortadan kalkacak.

Altyapıdan üstyapıya: çalışmaların kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede asfalt işini tamamlamayı hedefliyor. Önce MASKİ tarafından yürütülen yağmur suyu hattı çalışmalarıyla altyapı tamamen yenilendi; ardından sıcak asfalt serimiyle 272 Sokak yenilenmiş olarak halkın kullanımına açılacak.

Yerel yönetimlerin değerlendirmeleri:

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili projenin önemine dikkat çekerek, "Ama maalesef 30 yıldan beri buranın altyapısı tamamlanmamıştı. Besim Başkanımızın talimatıyla ilk önce 272 sokağın altyapısı tamamıyla değiştirildi ve asfalt serim çalışmaları başladı. 272 sokak bittikten sonra 270/1, 271 sokak ve 272 sokağın ara sokakları Akhisar Belediyesi’nce asfaltlanacak. Şimdiden bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İlçe Koordinatörü Rıza Ulaş Çetintürk ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun öncülüğünde yıllardan beri mahallemizin kanayan bir yarası olan yağmur suyu hattının çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 1 kilometrelik hatta sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. Birkaç gün içinde sıcak asfalt çalışmalarımızı da tamamlayıp mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Efendi Mahalle Muhtarı Özgür Akcan ve mahalle sakinleri de çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Akcan, yıllardır Çınarlıkapı’dan Çınarlıkuyu’ya kadar 272 sokakta yağış sonrası biriken sular ve evlere giren su şikayetlerinin bulunduğunu belirterek Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Mahalle sakinleri İsmail Şen ve Sevcan Dönmez de sokağın yağışlı günlerde geçilemez hale geldiğini, yapılan çalışmayla bu sorunun ortadan kalkacağına inandıklarını ifade etti.

Projeyle birlikte 272 Sokak başta olmak üzere bağlantılı ara sokaklarda sürdürülecek asfalt çalışmaları mahalle trafiğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yerel yetkililer çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşlara hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARINA AKHİSAR’DA DA DEVAM...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARINA AKHİSAR’DA DA DEVAM EDİYOR. EFENDİ MAHALLESİ 272 SOKAK’TA, MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ALTYAPININ YENİLENMESİNİN ARDINDAN SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI. ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE, YAĞIŞLI HAVALARDA SU BASKINLARI VE ULAŞIM SORUNLARINA NEDEN OLAN 30 YILLIK PROBLEM ORTADAN KALDIRILMIŞ OLACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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