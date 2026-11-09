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Uzun yılların gerçeği: kayıp başvurusu cinayeti gizledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014'te kayıp başvurusu yapılan engelli E.B.'nin öldürüldüğü, jandarmanın 12 yıllık soruşturması ve operasyonla ortaya çıktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uzun yılların gerçeği: kayıp başvurusu cinayeti gizledi

soruşturma ve tespitler:

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında, engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp müracaatında bulunan baba R.B. hakkında açılan dosya, jandarmanın uzun soluklu çalışmasıyla yeniden gündeme geldi. Dosya, yıllarca kayıp olarak takip edilirken jandarmanın yürüttüğü kapsamlı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucunda farklı bir yöne evrildi.

Yapılan incelemelerde, E.B.'nin terör örgütüne katıldığı iddiasının asılsız olduğu, aksine çocuğun babası tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheler oluştu. Bu tespitler, dosyanın kayıp değil fail tarafından örtülmüş bir olay olabileceğini gösterdi.

operasyon ve gözaltılar:

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından, 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 10 farklı adreste arama yapıldı ve toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

mahkeme süreci ve tutuklama:

Adliyeye çıkarılan baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık iddiaları ve jandarmanın ulaştığı deliller doğrultusunda, altsoydan akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayda, savcılık ve jandarma ekipleri tarafından toplanan delillerin ve tanık beyanlarının soruşturmanın yönünü değiştirdiği, başlangıçtaki kayıp iddialarının gerçeği gizlemek amacıyla ortaya konduğu değerlendiriliyor. Dosya, adli süreç ilerledikçe ilgili deliller ve ifadeler doğrultusunda kapsamlı şekilde değerlendirilmeye devam edecek.

12 yıllık &quot;yalan&quot; jandarmanın titiz çalışması ile aydınlatıldı

12 yıllık "yalan" jandarmanın titiz çalışması ile aydınlatıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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