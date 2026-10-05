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Vakfın merhamet mirası sahipsiz dostlara uzandı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde vakıf hayır şartları kapsamında KÜSHAYKOB Bakım Evi'ne mama desteği verdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vakfın merhamet mirası sahipsiz dostlara uzandı

Vakfın merhamet mirası sahipsiz dostlara uzandı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.

ziyaret ve destek:

Çalışma kapsamında Kütahya Valiliği KÜSHAYKOB Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ziyaret edildi. Ziyaret, Reşide Hatice Hanım Vakfı ile Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı’nın hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla gerçekleştirildi ve sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlandı.

vakıf geleneğinin sürdürülmesi:

Bu etkinlik 1001 Hayır Şartı kapsamında yapıldı; vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı merhamet, şefkat ve yardımlaşma anlayışının tüm canlıları kapsayan yönüne dikkat çekildi. Çalışmayla vakıf kültürünün iyilik ve dayanışma geleneğinin günümüzde de yaşatılması amaçlandı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıfların hayır şartlarını yaşatarak iyiliği toplumun farklı kesimlerine ulaştırmaya ve vakıf medeniyetinin merhamet anlayışını gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

KÜTAHYA&#039;DA SAHİPSİZ HAYVANLARA MAMA DESTEĞİ

KÜTAHYA'DA SAHİPSİZ HAYVANLARA MAMA DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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