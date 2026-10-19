Vali Akbıyık'tan kaza geçiren muhtara geçmiş olsun ziyareti

kaza ve ilk müdahale:

Muğla merkez Menteşe ilçesinde, Orhan Çakır Bulvarı'nda meydana gelen kazada Menteşe Doğan Mahallesi Muhtarı Kamuran Köseoğlu yaralandı. Olayda, Köseoğlu'nun kullandığı 48 DM 153 plakalı motosiklet ile 48 AOG 466 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve Köseoğlu, daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre muhtarın vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi ve tedavisi sürüyor.

vali akbıyık'ın hastane ziyareti:

Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık hastaneye gelerek Köseoğlu'nu ziyaret etti. Vali Akbıyık, muhtarın sağlık durumu hakkında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve tedaviyi yürüten hekimlerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, ziyaretinde Köseoğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanedeki tedavi ve takip işlemleri sağlık ekibinin gözetiminde devam ediyor.

MUHTAR, MUHTARLAR GÜNÜ’NDE KAZA YAPTI