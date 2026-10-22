Apartman görevlisinin molalarında doğan şiirler iki kitaba dönüştü

Apartman görevlisinin molalarında doğan şiirler

Diyarbakır'da yaşayan 45 yaşındaki ve 4 çocuk babası Nurettin Can, apartman görevlisi olarak sürdürdüğü çalışma hayatı ile edebiyat tutkusunu bir arada yürütüyor. Sabah temizlikleri, mıntıka düzeni ve çöp toplama gibi günlük sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, molalarda ve akşam dinlenme zamanlarında şiir yazıyor.

Can, yaşadıklarını ve tanık olduğu hayat kesitlerini şiire taşıyor; bir annenin, bir babanın veya mazlum birinin feryadını şiirsel bir dille aktarmayı amaçlıyor. Bu gözlemler sonucu ortaya çıkan dizeler, okuyucularla buluşarak iki ayrı şiir kitabına dönüştü.

Şiirin kaynağı ve yazım süreci:

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ortaokulu dışarıdan bitiren Can, yazma konusunda resmi bir eğitim almadı. Kendi ifadesiyle hiçbir zaman şiir veya yazma eğitimi görmedi; doğaçlama ve gözleme dayalı bir süreçle yaklaşık 10-12 yıldır şiir yazıyor. Gezip insanları, çevresini ve yaşananları izledikçe aklına gelenleri kaleme aldığını söylüyor.

Can, eserlerinde hikâye anlatır gibi değil, şiirsel bir dille gündemin ve bireylerin yaşantılarının izlerini arıyor. Hâlen dışarıdan liseye devam eden yazar, aile sorumlulukları nedeniyle şiire ayıracağı zamanı sınırlı buluyor; geliri olmayan bir hobi olarak gördüğü yazma sürecini, kızının okul ihtiyaçları gibi gündelik yüklerle dengeliyor. Kitaplarında yer alan duygusal bir şiiri ise kişisel olarak eşine okuduğunu ifade ediyor: "Sen Benim 25 Yaşımsın" adlı şiiri kendisi için ayrı bir önem taşıyor.

Kitapların finansmanı ve gelecek hedefi:

Can, şiir kitaplarını basacak maddi gücü olmadığı için çalışmalarını sponsorlukla yayımlattı ve satış gelirlerini sponsorlarına bıraktı. İlk şiir kitabı Adını Hasret Koydum Nisan 2022'de yayımlandı ve 800 adet basılan kitap kısa sürede tükendi. Yazarın aktardığına göre bu kitaptan zaman içinde yaklaşık 620 adet satıldı.

Çevresindekilerin ısrarı ve arkadaşlarının desteğiyle ikinci kitap da okurlarla buluştu: Bir Garip Yolcuyum adlı eser Eylül 2026'da yayımlandı. Can, kitapların satış gelirine dokunmadığını ve bunların doğrudan yayımlatan sponsorların hesabına gittiğini belirtiyor.

Geleceğe yönelik planlarında şiiri daha profesyonel bir düzeye taşımak olan Can, zaman ve geçim kaygıları nedeniyle bu hedefe tam odaklanamadığını söylüyor. Arkadaşlarının güveni ve desteğiyle eserlerini görünür kılmayı başaran şair, yazma tutkusunu sürdürmeyi ve daha ileriye taşımayı umuyor.

Özetle, Nurettin Can örneği, günlük emek ve sorumluluklar içinde sanat üretmenin, destekle ve fedakârlıkla nasıl görünür hale gelebileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Çalışma hayatı ve aile yükümlülükleri arasında şiiri üretmeye devam eden Can, yazdıklarını okuyucuyla buluşturmaya ve bu alanda daha fazla yol almaya kararlı.

KİTAP BASACAK GÜCÜ OLMADIĞI İÇİN SPONSORLAR İLE ANLAŞAN VE KİTAP GELİRLERİNİ SPONSORLARA BAĞIŞLAYAN CAN, BU İŞİ SADECE HOBİ OLARAK YAPTIĞINI DİLE GETİRDİ.