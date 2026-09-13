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Vali Baruş'tan eğitimin aksamaması için sıkı takip talimatı

Vali Aydın Baruş, Çat ziyaretinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi taşımalı eğitim, öğrenci devamı ve kurumlar arası koordinasyonun sıkı şekilde izlenmesini istedi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Baruş'tan eğitimin aksamaması için sıkı takip talimatı

Vali Baruş ilçe programına kaymakamlık ziyaretiyle başladı:

Vali Aydın Baruş, Çat ilçesindeki programına Çat Kaymakamı Erkan Şahin ve kurum müdürleri tarafından karşılanarak başladı. Kaymakamlıkta İlçe Kaymakamı Şahin’den ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bir brifing aldı. Toplantıda, yerel yönetimlerin öncelikleri ve mevcut projelerin seyri değerlendirildi.

İlçenin ekonomik yapısı ve nüfus verileri:

Kaymakam Erkan Şahin, ilçenin ekonomisinin büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayandığını belirtirken, Çat ilçesinin nüfusunun 14 bin 15 olduğunu vurguladı. Bu yapının hizmet planlaması ve önceliklerin belirlenmesinde nasıl bir çerçeve oluşturduğu ele alındı.

Eğitimde aksama olmaması için getirilen önlemler:

Vali Baruş, yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz geçirilmesi için özellikle taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin ulaşımlarının güvenli ve düzenli şekilde sağlanmasına öncelik verilmesini istedi. Ayrıca öğrenci devam-devamsızlık kayıtlarının düzenli takip edilmesi ve ortaya çıkabilecek sorunlara anlık müdahale mekanizmalarının işletilmesi talimatı verdi.

Kurumlar arası koordinasyon ve hizmetlerin bütünlüğü:

Vali Baruş, eğitimle sınırlı kalmayarak sağlık, güvenlik, altyapı ve vatandaşlara sunulan diğer kamu hizmetlerinin de kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülmesini istedi. Toplantıda, hizmetlerin devamlılığını sağlamak için sorumluluk dağılımı ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Program kapsamında Vali Baruş, Çat Merkez Kız Kur’an Kursu ile Parmaksız Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Baruş, gençlere başarı dileklerini iletti ve eğitimin desteklenmesine yönelik hassasiyetin sürdürüleceğini belirtti.

VALİ AYDIN BARUŞ, ÇAT İLÇESİNE ZİYARETTE BULUNDU. ÇAT KAYMAKAMI ERKAN ŞAHİN VE KURUM MÜDÜRLERİ...

VALİ AYDIN BARUŞ, ÇAT İLÇESİNE ZİYARETTE BULUNDU. ÇAT KAYMAKAMI ERKAN ŞAHİN VE KURUM MÜDÜRLERİ TARAFINDAN KARŞILANAN VALİ BARUŞ, İLÇE PROGRAMINA KAYMAKAMLIK ZİYARETİYLE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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