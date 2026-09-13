Sarıgöl'de ata tohumu karpuzunu yaşatan üreticinin miras çabası

Ata tohumu geleneğini sürdürmek için tarlada emek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Alemşahlı Mahallesi sınırlarında çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Cerit, dedelerinden miras kalan ata tohumu karpuzlarını her sezon toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Tohum seçimi ve ekim yöntemi:

Cerit, her hasat döneminde tarlasındaki en verimli karpuzları özenle ayırıp tohumluk olarak saklıyor. Bu tohumlar, bir sonraki sezonda yeniden ekilerek eski türlerin sürekliliğini sağlıyor; üretici, seçim ve saklama sürecinde geleneksel yöntemleri önceliyor.

Pazar talepleri ve türün özellikleri:

Lezzeti ve aromasıyla öne çıkan ata tohumu karpuzları, pazar tezgahlarında hızlı talep görüyor ve çabuk tükeniyor. Yerel tüketiciler doğal tat ve dayanıklılığı tercih ederken Cerit, bu tercih sayesinde ürününü pazarda kısa sürede satışa sunuyor.

Hasan Hüseyin Cerit sözlerini şöyle dile getirdi: "Bu karpuzlar oldukça tatlı ve dayanıklı. Eskiden pamuk içlerinde dedelerimiz yetiştirdi. O yıldan beri tohumunu alarak bizler de devam ediyoruz. Ömrüm yettiğince bu türü yaşatacağım"

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN HASAN HÜSEYİN CERİT, YILLARDIR DEDELERİNDEN MİRAS KALAN ATA TOHUMU KARPUZLARI TOPRAKLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.