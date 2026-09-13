Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Sarıgöl'de ata tohumu karpuzunu yaşatan üreticinin miras çabası

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hasan Hüseyin Cerit, dedelerinden kalan ata tohumu karpuzları her sezon seçip ekerek geleneksel türün sürekliliğini sağlıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıgöl'de ata tohumu karpuzunu yaşatan üreticinin miras çabası

Ata tohumu geleneğini sürdürmek için tarlada emek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Alemşahlı Mahallesi sınırlarında çiftçilik yapan Hasan Hüseyin Cerit, dedelerinden miras kalan ata tohumu karpuzlarını her sezon toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Tohum seçimi ve ekim yöntemi:

Cerit, her hasat döneminde tarlasındaki en verimli karpuzları özenle ayırıp tohumluk olarak saklıyor. Bu tohumlar, bir sonraki sezonda yeniden ekilerek eski türlerin sürekliliğini sağlıyor; üretici, seçim ve saklama sürecinde geleneksel yöntemleri önceliyor.

Pazar talepleri ve türün özellikleri:

Lezzeti ve aromasıyla öne çıkan ata tohumu karpuzları, pazar tezgahlarında hızlı talep görüyor ve çabuk tükeniyor. Yerel tüketiciler doğal tat ve dayanıklılığı tercih ederken Cerit, bu tercih sayesinde ürününü pazarda kısa sürede satışa sunuyor.

Hasan Hüseyin Cerit sözlerini şöyle dile getirdi: "Bu karpuzlar oldukça tatlı ve dayanıklı. Eskiden pamuk içlerinde dedelerimiz yetiştirdi. O yıldan beri tohumunu alarak bizler de devam ediyoruz. Ömrüm yettiğince bu türü yaşatacağım"

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN HASAN HÜSEYİN CERİT, YILLARDIR DEDELERİNDEN MİRAS...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN HASAN HÜSEYİN CERİT, YILLARDIR DEDELERİNDEN MİRAS KALAN ATA TOHUMU KARPUZLARI TOPRAKLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de 70 yıllık tutku: 76 yaşındaki balıkçı her gün oltasını atıyor
images

MHP'den okula hazırlık seferberliği: Diyarbakır'da yüzlerce öğrenciye kırtasiye...
images

kırsal yaşamı canlandıran merkez kozcuğaz’da açıldı
images

Bilecik'te kadın hizmetleri masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MHP'den okula hazırlık seferberliği: Diyarbakır'da yüzlerce öğrenciye kırtasiye ve ayakkabı desteği

Göktaş Aydın temaslarına başladı: valilik ziyareti ve toplu açılış programı

Sarıgöllü kadınlar Bursa'nın kültür mirasını yakından tanıdı

Bakan Akın Gürlek Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesinde saygı nöbetini izledi ve dua etti

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı