kırsal yaşamı canlandıran merkez kozcuğaz’da açıldı

kozcuğaz köy yaşam merkezi açıldı
Sinop'ta kırsal yaşamın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.
valinin değerlendirmesi:
Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, merkezlerin kırsaldaki sosyal hayatı güçlendireceğini vurguladı. Özarslan, "Köy Yaşam Merkezlerimiz, köylerimizin sosyal hayatına canlılık katacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek önemli eserlerdir. Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi’nin köyümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
açılış töreni ve katılımcılar:
Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, il protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
SİNOP’TA KIRSAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KÖY YAŞAM MERKEZLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN KOZCUĞAZ KÖY YAŞAM MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.
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