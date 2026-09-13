Gençlerin rotasını çizen eğitim merkezi: Pusula Maraş

Pusula Maraş eğitim merkezi faaliyete geçti:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pusula Maraş Eğitim Merkezi, depremlerin merkez üssü olan kentte gençlere yönelik yatırımların parçası olarak Necip Fazıl Mahallesi'nde açıldı. Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanda kurulan merkez, binin üzerinde gence ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Eğitim programının yapısı:

Merkezde öğrencilere LGS ve YKS hazırlık kursları düzenlenecek; planlamada 500 LGS öğrencisi ile 600’ün üzerinde YKS öğrencisinin faydalanması öngörülüyor. Katılımcılar, düzenli deneme sınavları ile desteklenen 640 saatlik eğitim programına tabi tutulacak.

Sosyal imkânlar ve ziyaretler:

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra merkezde gençlik atölyeleri ve kulüpleri, konferans ve motivasyon seminerleri, kütüphane ile sessiz etüt odaları da yer alıyor. Açılış töreni öncesinde protokol üyeleri merkezdeki derslik ve sosyal alanlarda incelemelerde bulundu, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pusula Maraş markasını gençlere yönelik çalışmaların ortak çatısı olarak oluşturduklarını belirterek, merkezin gençlerin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Görgel, "Bugün burada ilk ders zilimiz çaldı. Genç kardeşlerimizin hayallerindeki hedeflerine ulaşmaları en büyük arzumuz. İnşallah o hedefe ulaşırken bizler yanlarındaki en büyük destekçilerinden birisi olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da merkezin gençlerin gelecek planlarına katkı sağlayacağını belirtti ve gençlerin akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PUSULA MARAŞ EĞİTİM MERKEZİ, BİNİN ÜZERİNDE GENCE ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERCE ÜCRETSİZ DERSHANE HİZMETİ SUNARAK ŞEHRİN EĞİTİM ALTYAPISINA YENİ BİR SOLUK GETİRİYOR