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Vali Demiryürek yeni hastanenin çevre ve ulaşım planlarını sahada değerlendirdi

Vali Murat Sefa Demiryürek, yapımı tamamlanmak üzere olan 400 yataklı devlet hastanesinde altyapı ve çevre yolu çalışmalarını denetledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Demiryürek yeni hastanenin çevre ve ulaşım planlarını sahada değerlendirdi

Vali Demiryürek yerinde inceleme yaptı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yapımında sona yaklaşılan 400 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde görüp, proje sorumlularından teknik ve idari bilgiler aldı.

İnşaat ve altyapı çalışmaları:

İnceleme sırasında; su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet bağlantılarının sağlanması ile ilgili ilerlemeler ayrıntılı şekilde tespit edildi. Ayrıca hastanenin çevre yoluna bağlantısını oluşturacak güzergâh ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu yürüten Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeler yerinde değerlendirildi.

Toplantı kararları ve iş takvimi:

Vali Demiryürek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar ve oluşturulan iş takvimi çerçevesinde sahadaki işlerin hızlandırılması karara bağlandı. Yetkililer, projelerin son durumu hakkında bilgi vererek önümüzdeki aşamalarda tamamlanması gereken işleri paylaştı.

Vali Demiryürek, hastanenin hizmete girmesiyle birlikte bölge halkının ulaşım ve çevre düzeni açısından daha rahat bir hizmet alacağını vurguladı. Yapılan denetimler, altyapı ve erişim konularındaki iyileştirmelerin planlandığı şekilde ilerlediğini gösterdi ve bir sonraki değerlendirme için takvim oluşturuldu.

KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK, YAPIMINDA SONA YAKLAŞILAN 400 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİ...

KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK, YAPIMINDA SONA YAKLAŞILAN 400 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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