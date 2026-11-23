vali Eldivan'ın ziyaretinin ayrıntıları:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, gazi Münir Çelik ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya gelen Vali Eldivan, ziyaret sırasında Çelik ailesiyle bir süre sohbet etti.

valinin dilekleri:

Eldivan, gazi Münir Çelik'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunarak, devletin ve milletin her zaman gazilerin yanında olduğunu ifade etti ve destek mesajı iletti.

aileden gelen teşekkür:

Çelik ailesi, evlerine konuk olan Vali Eldivan'a teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve misafirperverliğe teşekkür etti.

VALİ ELDİVAN GAZİ ÇELİK VE AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ