kapadokya dental'de yeni adım:

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kapadokya Dental), Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlık Turizmi Sertifikası'na hak kazandı. Kurum, 2021 yılından bu yana ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veriyor ve aldığı belgeyle hizmet yeterliliğini resmen belgelendirmiş oldu.

sertifikasyon süreci:

Sertifikalandırma; Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen hizmet standartlarına göre gerçekleştirildi. Merkezin muayene, tedavi süreçleri ve hasta güvenliği uygulamaları değerlendirilerek uluslararası sağlık turizmi faaliyetlerine uygunluğu tescillendi.

bölgesel ve uluslararası etkiler:

Aldığı sertifika, Kapadokya Dental'in uluslararası hasta kabulü ve sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu gelişmenin Kapadokya'nın sağlık turizmi potansiyelini desteklemesi ve merkezin hizmet kalitesini uluslararası standartlarla buluşturması bekleniyor.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAPADOKYA DENTAL), SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN SAĞLIK TURİZMİ SERTİFİKASINI ALMAYA HAK KAZANDI.