Vali Kartal muhtarların devlet-millet köprüsüne dikkat çekti

Vali Kartal'ın konuşması:

Uşak Valisi Serdar Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte, kentte görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada Kartal, muhtarları kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli mesai arkadaşları olarak gördüğünü belirtti ve muhtarlık müessesesinin köklü devlet geleneği ile yerel yönetim anlayışındaki müstesna yerine dikkat çekti.

muhtarların rolleri:

Vali Kartal, muhtarların devlet ile millet arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduğunu vurguladı. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespiti, mahallî meselelerin çözümü ile kamu hizmetlerinin etkin ve adil biçimde sunulmasında muhtarların üstlendiği sorumluluklara işaret etti.

Muhtarların yerel sorunlara ilişkin bilgi birikimi ve sahadaki gözlemlerinin, kamu yönetiminin doğru ve hızlı müdahale etmesini sağladığını ifade etti.

teşekkür ve iyi dilekler:

Vali Kartal, millete hizmet yolunda fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda Kartal, muhtarlara görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyerek yerel yönetim ile vatandaş arasındaki etkin iletişimin önemini yeniden vurguladı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLASIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.