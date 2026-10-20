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Vali Kartal muhtarların devlet-millet köprüsüne dikkat çekti

Uşak Valisi Serdar Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenlenen yemekte muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini ve fedakârlığını vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Kartal muhtarların devlet-millet köprüsüne dikkat çekti

Vali Kartal'ın konuşması:

Uşak Valisi Serdar Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte, kentte görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada Kartal, muhtarları kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli mesai arkadaşları olarak gördüğünü belirtti ve muhtarlık müessesesinin köklü devlet geleneği ile yerel yönetim anlayışındaki müstesna yerine dikkat çekti.

muhtarların rolleri:

Vali Kartal, muhtarların devlet ile millet arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduğunu vurguladı. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespiti, mahallî meselelerin çözümü ile kamu hizmetlerinin etkin ve adil biçimde sunulmasında muhtarların üstlendiği sorumluluklara işaret etti.

Muhtarların yerel sorunlara ilişkin bilgi birikimi ve sahadaki gözlemlerinin, kamu yönetiminin doğru ve hızlı müdahale etmesini sağladığını ifade etti.

teşekkür ve iyi dilekler:

Vali Kartal, millete hizmet yolunda fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda Kartal, muhtarlara görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyerek yerel yönetim ile vatandaş arasındaki etkin iletişimin önemini yeniden vurguladı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLASIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLASIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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