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Vali makamında yeni eğitim yılı coşkusunu öğrencilerle paylaştı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenciler ve öğretmenlerle buluşup yeni dönem için başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali makamında yeni eğitim yılı coşkusunu öğrencilerle paylaştı

Vali makamında yeni dönem buluşması

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde makamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmede yeni okula başlama heyecanı paylaşıldı ve karşılıklı sohbetlerle günün önemi vurgulandı.

heyetin bileşimi:

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığındaki heyette, Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ferit Karadayı, sınıf öğretmeni Dilara Özaydın ile ilkokul öğrencileri Mira Erdem ve Ömer Erbay yer aldı. Katılım, eğitim camiasının farklı kesimlerinin temsil edildiği bir buluşma niteliğindeydi.

vali'nin temennileri ve vurguları:

Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet ederek okula başlama heyecanlarına ortak oldu. Tüm eğitim camiasına çalışmalarında kolaylıklar dileyen Hacıbektaşoğlu, yeni dönemin başarılı ve verimli geçmesini temenni etti.

Böylesi ziyaretler, eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenlere devlet temsilcilerinin moral ve desteğini göstermesi bakımından önem taşıyor ve okula başlama gününün ruhuna olumlu katkı sağlıyor.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE MAKAMINDA...

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE MAKAMINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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