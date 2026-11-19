Ziyaret ve karşılaşma:

Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleriyle birlikte Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi’ndeki Orhangazi Cuma Camii'ni ziyaret etti. Camide hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Makas, gençlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Dernekten bilgi alma:

Ziyareti sırasında Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticilerinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Makas, derneğin çalışmaları ve öğrencilerin eğitim durumu hakkında yetkililerden açıklamalar dinledi.

Öğrencilere destek mesajı:

Vali Makas, hafızlık eğitimi gören öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek onları teşvik etti. Ziyaret, eğitim programlarının yerel yetkililer tarafından takip edildiğini ve gençlerle birebir iletişimin sürdüğünü gösterdi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KAYNAŞLI İLÇESİNDEKİ KARAÇALI ORHANGAZİ CUMA CAMİİ’NDE HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.