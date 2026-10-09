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Vali Ömer Kalaylı’dan Beşiktaş tutkunu Metin’e imzalı forma jesti

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Engelli Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek Beşiktaş tutkusu bilinen Metin’e imzalı forma hediye edip sevincini paylaştı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Ömer Kalaylı’dan Beşiktaş tutkunu Metin’e imzalı forma jesti

Kilis’te anlamlı ziyaret

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Engelli Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek merkezdeki özel bireylerle bir araya geldi. Ziyarette, Beşiktaş sevgisiyle tanınan Metin ile özel olarak ilgilenen Vali Kalaylı, sohbet ederek onların hal ve hatırını sordu.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında Vali Kalaylı’ya Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş eşlik etti. Merkezdeki bireylerle kurulan diyaloglarda günlük yaşam ve ihtiyaçlara dair samimi bir ortam oluştu; yetkililer, bu tür ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından önemine vurgu yaptı.

İmzalı forma ve paylaşım:

Ziyaretin en dikkat çekici anı, Metin’e hediye edilen özel koleksiyon imzalı Beşiktaş forması oldu. Bu jest, Metin’in yüzünde belirgin bir mutluluk yarattı ve buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Kilis Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Metin’in Beşiktaş sevgisinin ziyaretin sebeplerinden biri olduğu ve hediye edilen formanın mutluluğunun paylaşıldığı belirtildi.

Genel olarak ziyaret, yerel yöneticilerin toplumun farklı kesimleriyle kurduğu ilişkilerin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve merkezin sakinleriyle empati kurulmasına katkı sağladı.

KİLİS&#039;TE BEŞİKTAŞ SEVDALISI METİN’E İMZALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

KİLİS'TE BEŞİKTAŞ SEVDALISI METİN’E İMZALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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