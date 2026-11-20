COP31 alanında son cuma namazı yoğun katılımla gerçekleşti

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında EXPO Yeşil Alan'da bulunan Anadolu Karanfili Camiinde düzenlenen son cuma namazı, yağmurun ardından yoğun bir kalabalığın katılımıyla kılındı.

Namazın atmosferi:

Namazdan kısa süre önce etkili olan yağmurun dinmesinin ardından cami çabucak doldu. Caminin içine sığamayan cemaat dışarıdaki alanlarda saf tuttu; görevliler, dışarıda kalanlar için çimlerin üzerine kilimler serdi. Yağış sonrası kilimler üzerinde saf tutan vatandaşlar ellerini semaya açarak cuma namazını eda etti.

Etkinlik sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da camide hazır bulundu. Namaz, COP31’e katılan farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekti ve çok sayıda yabancı turist alanda saf tuttu.

Çok dilli ve kapsayıcı uygulamalar:

Namazda hutbe, imam tarafından hem Türkçe hem de İngilizce olarak verildi. İşitme engelli vatandaşların da hutbeyi takip edebilmesi amacıyla işaret dili tercümanı görevlendirildi. Namaz sonrası katılımcılara lokum ve su ikram edildi.

Alan düzenlemesi ve organizasyon, cemaat üyeleri tarafından övgüyle karşılandı. Togo'dan COP31'e gelen ve alanda kılınan cuma namazına katılan bir cemaat üyesi, 'İyi organize edilmiş Cuma namazı kılmamız için bize bu kadar güzel bir yer hazırlanmış. Ev sahibi ülkeye teşekkürler. Bunun için minnettarız' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

EXPO Yeşil Alan'daki bu uygulama, büyük uluslararası toplantıların dini ve kültürel ihtiyaçları gözetilerek düzenlenebileceğine dair örnek teşkil etti. Organizasyonun kısa sürede aldığı geri bildirimler, ilerleyen günlerde benzer etkinliklerin planlanmasına da zemin hazırlayabilir.

COP31'de son Cuma namazı yoğun katılımla kılındı