Edremit’te gök gürültülü sağanak sokakları sular altında bıraktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gün boyu devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırarak günlük yaşamı zorlaştırdı.

yağışın yerel etkileri:

Gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağmur sonucunda sokaklar suyla doldu. Birçok dükkanı su basarken, esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine su girişini engellemeye çalıştı.

ekiplerin müdahalesi ve durum:

Yağışın devam ettiği ilçede kurtarma ve müdahale ekipleri teyakkuza geçti ve bölgedeki müdahaleler sürdü.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE GÜN BOYU SÜREN ANCAK HAVANIN KARARMASI İLE ETKİSİNİ ARTTIRAN SAĞANAK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ, SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI.