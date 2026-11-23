şehir merkezinde ani yağış ve etkileri:

Akşam saatlerinde Bursa merkezinde aniden bastıran şiddetli sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Rögarların taşması sonucu bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler suda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için iş yerlerinin tentelerine, bina girişlerine ve kapalı alanlara sığındı.

Koşarak ya da şemsiye arayarak yağmurdan kaçan kişiler ile sokaklarda biriken sular, kent merkezinde hareketli görüntüler oluşturdu. Peş peşe çakan şimşekler geceyi zaman zaman aydınlattı ve yağışın yoğun olduğu anlarda görüş şartları zorlaştı.

toplu ulaşım ve metro istasyonlarındaki su birikintileri:

Sağanak, toplu ulaşım noktalarını da etkiledi; bazı metro girişleri ve istasyon zeminleri su ile doldu. Metro istasyonlarına girişlerde ve istasyon içlerinde oluşan su birikintileri, yolcular için zor anlar yarattı. Görüntülerde, istasyon merdivenlerinde toplanan su ve girişlerdeki taşkınlar dikkat çekti.

Kısa süreli yoğun yağış, kent merkezinde ulaşımda aksamaya yol açarken, vatandaşlar yağmurun dinmesini bekleyerek güvenli alanlara sığındı. Yetkililerden yapılan açıklama veya yeni bir uyarı haberde yer almadı; gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

BURSA’DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ: LOGARLAR TAŞTI, METRO İSTASYONLARINI SU BASTI