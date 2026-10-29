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Ümraniye’de bando, marş ve sürprizlerle cumhuriyet coşkusu

Ümraniye'de 29 Ekim etkinliğinde bando ve korunun marşları coşkuyu yükseltti; programa protokol ve sürpriz doğum kutlamaları damga vurdu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ümraniye’de bando, marş ve sürprizlerle cumhuriyet coşkusu

Ümraniye’de 29 Ekim kutlaması

Ümraniye Belediyesi tarafından Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim programı, askeri bando ve çok sesli koroyla coşkuyla gerçekleşti.

bando ve koro performansları:

Programa 1’inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı ve İstanbul Maarif Çok Sesli Korosu katıldı. Konserde milli ve manevi duygulara hitap eden marşlar seslendirildi; katılımcılar Türk bayrakları sallayarak marşlara coşkuyla eşlik etti. Salonda Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

sürpriz doğum günü ve kapanış:

Program kapsamında doğum günleri 28, 29, 30, 31 Ekim ve 1 Kasım olan katılımcılara bando komutanlığı tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Doğum günü sahiplerine pasta kesildi; Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve bando şefi Bando Albay Hüseyin Karaca de kutlamalara katılarak renkli görüntüler oluşmasına katkı sağladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Güzel ordumuzun, birinci ordumuzun bando takımı Hüseyin albayımızın eşliğinde ve teğmen de orkestrayı idare etmesiyle ve de çok değerli sanatçılarımızla birlikte, hanım sanatçılarımız ve yine teğmen sanatçımızla birlikte güzel bir akşam geçirdik. Ben de Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice böyle güzel kutlamalarda birlikte olmak üzere sağlıkla, sıhhatle, afiyetle teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun" dedi.

Etkinlik plaket takdimi ve aile fotoğrafları çekimiyle sona erdi.

ÜMRANİYE&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ASKERİ BANDO KONSERİ İLE COŞKUYLA KUTLANDI.

ÜMRANİYE'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ASKERİ BANDO KONSERİ İLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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