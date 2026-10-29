Kapıkule'de tıkanıklık giderildi, sınır kapısında trafik normale döndü

Kapıkule Gümrük kapısında bu sabaha karşı başlayan tıkanıklığın giderilmesinin ardından öğle saatlerinde yeniden kapanma yaşandı; ancak Ticaret Bakanlığı yetkilileri, an itibarıyla trafik akışında rahatlama olduğunu bildirdi.

kapıda son durum:

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya paylaşımında, "Bu sabaha karşı yaşanan tıkanıklığın giderilmesinin ardından, öğle saatlerinde tekrar kapanan Kapıkule Gümrük kapımızda an itibarıyla rahatlama sağlanmış olup, trafik akışı kesintisiz şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

ticaretin önemi ve şoförlere teşekkür:

Bakanlık, ihracatın devamı için saha çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Kaplan paylaşımında ayrıca, "Ülkemizin ihracatı için gece gündüz direksiyon başında olan tır şoförlerimiz, Türkiye’nin üretim ve ihracat gücünü sınırların ötesine taşıyor. Ticaretin kesintisiz akışı ve ihracatımızın önündeki engellerin aşılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kapıkule Gümrük kapısında trafik akışı sağlandı