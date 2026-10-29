Büyükçekmece'de Sinanoba fener alayıyla cumhuriyet coşkusunu yaşadı

Sinanoba'da fener alayı coşkusu:

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Sinanoba Mahallesi'nde düzenlenen fener alayında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla yürüyüşe katıldı. Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Kemal Çebi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından cadde üzerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin önünde toplanıldı ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlardan teşekkür ve hatırlatma:

Yürüyüşe katılan İlyas Güven, "Cumhuriyet’in 103 yaşına girmesi bizim için büyük bir sevinç. Türkiye Cumhuriyeti büyük önder Atatürk’e çok şey borçlu. Bizler de çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ancak minnettarlığımızla ödemek zorundayız. Atatürk cumhuriyeti en güzel şekliyle bıraktı. Bunun değerini bilmek, bunu yaşatmak, bunu her şeyle benliğimizle benimsemek lazım. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın halkımız" dedi.

Etkinlik, bayrak ve pankartlarla sürdürülen yürüyüşün ardından vatandaşların bir araya gelmesi ve marşla son bulmasıyla tamamlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYINDA VATANDAŞLAR, ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI VE PANKARTLARLA CUMHURİYET COŞKUSUNU YAŞADI.