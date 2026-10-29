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Sinanoba'da fener alayıyla cumhuriyet coşkusu

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde fener alayında yürüyen vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuyu yaşadı; İstiklal Marşı okunup 'Yaşasın cumhuriyet' denildi

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sinanoba'da fener alayıyla cumhuriyet coşkusu

Sinanoba'da fener alayıyla cumhuriyet coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı, Sinanoba Mahallesi sokaklarını bayraklarla doldurdu. Korteje Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Kemal Çebi ve çok sayıda vatandaş katıldı; etkinlik halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüş ve buluşma:

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla yürüdü. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından cadde üzerindeki Mustafa Kemal Atatürk heykelinin önünde toplanıldı ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Kortejdeki birliktelik ve düzen, kutlamanın ana temasını oluşturdu.

Vatandaşların duyguları ve mesajları:

Etkinlik sırasında konuşan İlyas Güven, "Cumhuriyet’in 103 yaşına girmesi bizim için büyük bir sevinç çünkü bu ebedi bir şey. Fakat Türkiye Cumhuriyeti büyük önder Atatürk’e çok şey borçlu. Bizler de çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ancak minnettarlığımızla ödemek zorundayız. Atatürk cumhuriyeti en güzel şekliyle bıraktı. Bunun değerini bilmek, bunu yaşatmak, bunu her şeyle benliğimizle benimsemek lazım. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın halkımız" dedi.

Gecenin genelinde kutlamalar barışçıl ve coşkulu bir atmosferde sürdü; kortejin sonundaki buluşma ve marşla birlikte program tamamlandı.

Büyükçekmece’de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla yaşandı

Büyükçekmece’de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla yaşandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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