Kavşakta çarpışan otomobiller iş yerinin vitrinine çarptı: 2 yaralı

kaza yeri ve ilk bilgiler:

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, akşam saatlerinde iki otomobilün kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı ve bir iş yerinin vitrinine çarparak durdu.

Olayda, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobilin çarpıştığı bildirildi. Çarpışma sonrası araçların savrulması ve vitrine çarpması, çevrede kısa süreli panik yarattı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan Melisa Türk ve Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma ve trafik düzenlemeleri:

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında kısa süreli aksamalar görüldü ve ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLLER, BİR İŞ YERİNİN VİTRİNİNE ÇARPARAK DURABİLDİ.