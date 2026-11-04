Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu: 54 takım tur atlama peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi Riva'da yapıldı
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Törende TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri ve basın mensupları yer aldı.
Tören konuşmaları ve organizasyon detayları:
Kura çekiminin açılış konuşmasını yapan Fuat Göktaş, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın 67. kez düzenlendiğini anımsatarak, turnuvanın Türkiye genelindeki futbol kültürünü bir araya getirdiğini vurguladı. Göktaş, "Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır." ifadelerini kullandı. Açılışın ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın teknik bilgilendirme yaptı ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.
4. eleme turuna, 3. eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig’den 7 ve Trendyol 1. Lig’den 11 takımın dahil olduğu, toplam 54 ekibin 5. eleme turuna yükselme mücadelesi vereceği belirtildi. Sezon sonunda kupada toplam 146 takımın yer alacağı ifade edildi.
4. eleme turu eşleşmeleri:
Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor - Çorum FK
Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor
Bodrum FK - Eskişehirspor
Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK - Sebat Spor Kulübü
1461 Trabzon FK - Sarıyer
Silivrispor - Bursaspor
Kocaelispor - Serikspor
Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
Balıkesirspor - İstanbulspor
Sivasspor - Muğlaspor
Bandırmaspor - Ankaraspor
Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK
Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor
Gaziantep FK - Aliağa Futbol
Eyüpspor - Muşspor
Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka
Bitlis 1916 - Kasımpaşa
Karabük İdmanyurdu - Konyaspor
Kura çekimi, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ.
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