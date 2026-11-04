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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu: 54 takım tur atlama peşinde

TFF Riva'daki törende çekilen kura ile Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri belirlendi; 54 takım bir üst tura çıkma mücadelesi verirken, 146 takım sezonu tamamlayacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu: 54 takım tur atlama peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi Riva'da yapıldı

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Törende TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri ve basın mensupları yer aldı.

Tören konuşmaları ve organizasyon detayları:

Kura çekiminin açılış konuşmasını yapan Fuat Göktaş, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın 67. kez düzenlendiğini anımsatarak, turnuvanın Türkiye genelindeki futbol kültürünü bir araya getirdiğini vurguladı. Göktaş, "Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır." ifadelerini kullandı. Açılışın ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın teknik bilgilendirme yaptı ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

4. eleme turuna, 3. eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig’den 7 ve Trendyol 1. Lig’den 11 takımın dahil olduğu, toplam 54 ekibin 5. eleme turuna yükselme mücadelesi vereceği belirtildi. Sezon sonunda kupada toplam 146 takımın yer alacağı ifade edildi.

4. eleme turu eşleşmeleri:

Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor - Çorum FK

Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor

Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor

Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor

Bodrum FK - Eskişehirspor

Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

Manisa FK - Sebat Spor Kulübü

1461 Trabzon FK - Sarıyer

Silivrispor - Bursaspor

Kocaelispor - Serikspor

Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

Balıkesirspor - İstanbulspor

Sivasspor - Muğlaspor

Bandırmaspor - Ankaraspor

Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK

Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor

Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor

Gaziantep FK - Aliağa Futbol

Eyüpspor - Muşspor

Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka

Bitlis 1916 - Kasımpaşa

Karabük İdmanyurdu - Konyaspor

Kura çekimi, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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