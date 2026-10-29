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Valilikte cumhuriyet coşkusu: İstanbul Valisi Davut Gül tebrikleri kabul etti

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen 29 Ekim töreninde Vali Davut Gül, askeri ve emniyet yetkilileri, başkonsoloslar ile şehit yakınlarının tebriklerini kabul etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Valilikte cumhuriyet coşkusu: İstanbul Valisi Davut Gül tebrikleri kabul etti

Tören detayları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende İstanbul Valisi Davut Gül gelen tebrikleri kabul etti. Tören, resmi kutlamaların ilk ayağı olarak valilikte gerçekleşti ve günün anlamına uygun bir protokol takvimiyle ilerledi.

Katılımcılar:

Törene, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Ayrıca başkonsoloslar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler de törene iştirak etti.

Vali Gül'ün programı:

Tören sırasında Vali Gül, misafirlerin tebriklerini kabul ederek kutlamalara ilişkin nezaket görüşmeleri gerçekleştirdi. Programın ardından Vali Gül, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının süreceği Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na hareket etti ve resmi takvimdeki bir sonraki etkinliğe katılmak üzere alandan ayrıldı.

Resmi tören, katılımcıların temsili düzeydeki buluşması ve tebriklerin kabulüyle tamamlandı; etkinlikler gün boyunca farklı mekanlarda sürdürülecek şekilde planlandı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İSTANBUL...

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İSTANBUL VALİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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