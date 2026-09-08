Van OSB başkanından Erivan temasına tam destek: bölgesel kalkınma için stratejik adım

Aslan’ın değerlendirmesi:

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva öncülüğünde Erivan’da gerçekleştirilen temasları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Aslan, Van TSO ile Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği (UMBA) arasında Erivan’da yürütülen görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildirinin, kent ve bölge ekonomisi için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Aslan, Van TSO heyetinin yaklaşık 80’e yakın iş adamıla gerçekleştirdiği ziyaretin sadece bir iş seyahati olmadığını, aksine bölgesel kalkınma adına stratejik bir hamle olduğunu belirtti ve Takva ile heyeti tebrik etti.

Vizyoner hamle ve ekonomik iş birliği:

Aslan, Van TSO’nun attığı adımı vizyoner olarak nitelendirerek, temasların Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve ekonomik iş birliğinin temellerinin atılmasına katkı sağladığını söyledi. Sınırların ve siyasi farklılıkların ötesinde ticaretin birleştirici gücüne dikkat çeken Aslan, bu tür girişimlerin hem yerel hem bölgesel düzeyde güven ve ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini ifade etti.

Aslan, yayımlanan ortak bildiride yer alan hususların Van sanayisi ve iş dünyası açısından somut fırsatlar sunduğunu belirtti ve bu çerçevede Van OSB olarak sürece tam destek verdiklerini açıkladı.

Beklenen etkiler ve öncelikli sektörler:

Van’ın coğrafi konumunun Türkiye ile Kafkasya arasında doğal bir ticaret ve lojistik köprüsü oluşturduğunu söyleyen Aslan, sınır kapılarının açılmasının kent ekonomisine geniş çaplı bir dinamizm getireceğini kaydetti. Aslan, bu hareketliliğin sanayi, turizm, tarım, tekstil ve lojistik gibi birçok sektöre doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Aslan ayrıca, sınır geçişlerinin kolaylaşmasının karşılıklı ticaretin artmasına ve bölge halkları arasında karşılıklı güvenin pekişmesine olanak tanıyacağını işaret etti. Bu sürecin, üretim, ihracat ve istihdam odaklı adımların hayata geçirilmesine zemin hazırlayacağına vurgu yaptı.

Kapanışta Aslan, Van sanayicileri ve iş dünyası olarak Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın öncülüğündeki normalleşme ve ekonomik iş birliği sürecinin sonuna kadar destekleneceğini; üretim, ihracat ve istihdam hedeflerine yönelik her türlü girişimde Van TSO ile birlikte çalışılacağını sözlerine ekledi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECDET TAKVA ÖNCÜLÜĞÜNDE 80’E YAKIN İŞ ADAMININ KATILIMIYLA ERİVAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLARI VE YAYIMLANAN ORTAK DEKLARASYONU MEMNUNİYETLE KARŞILADIKLARINI BELİRTTİ.