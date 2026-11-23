Ziyaret kapsamında:

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Van TSO) yeni seçilmiş Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis Üyeleri, Komite ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile Yüksek İstişare Kurulu, ayrıca TOBB Van Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme, yeni dönemin öncelikleri ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerin koordinasyonu üzerine yoğunlaştı.

Hisarcıklıoğlu'nun mesajı:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van delegasyonunu kabulünde ortak akılla çalışmanın önemine vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Fevzi Çeliktaş ve diğer organ üyelerini tebrik ederek, şehrin kalkınması, üretimi, ticareti ve istihdamına katkı sunacak çalışmaları kararlılıkla sürdürme beklentisini dile getirdi. Ziyarette birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak, "şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı" mesajı öne çıktı.

Takva'nın değerlendirmeleri:

Van TSO Başkanı Necdet Takva, seçim sürecinin heyecanlı ve karmaşık geçtiğini belirtti. Takva, seçimlerin birçok meslek odasının süreçlerinden farklı biçimde işlediğini ifade ederek, bu dönemde 4 liste ile yarışıldığını ve 19 meslek grubundan 10 meslek grubunu alarak seçimi kazandıklarını aktardı. Seçimlerin kamuoyunda sıklıkla takip edilen, zaman zaman gerilimli geçen bir süreç olduğunu; tacir ve sanayicinin seçici davranması nedeniyle temsil kapasitesine önem verildiğini vurguladı.

Takva, Hisarcıklıoğlu ile yürüttükleri görüşmeyi "şahane" olarak nitelendirdi ve Başkanın ulusal ve uluslararası vizyonunun Van için avantaj olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu'nun uluslararası platformlardaki temsiliyetinin kent adına gurur kaynağı olduğunu belirten Takva, birlik içinde çalışarak hem yerel hem de ulusal düzeyde daha etkin hizmet üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hediye ve kapanış:

Ziyaret sonunda Van TSO heyeti, Başkan Hisarcıklıoğlu'na portresinin, başarılarının ve aldığı ödüllerin yer aldığı bir tablo takdim etti. Görüşme karşılıklı tebriklerle son bulurken, taraflar yeni dönemde iş birliğini güçlendirerek kent yararına projeleri birlikte takip etme sözü verdi.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (VAN TSO) YENİ SEÇİLEN ORGAN ÜYELERİ, TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.