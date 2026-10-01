Dolar 49,0295 +0,03%
Euro 55,5068 -0,07%
Bist 12.105,33 +1,32%
Altın Gram 6.603,58 +0,06%
EUR/USD 1,1299 -0,31%
Brent Petrol 100,48 +2,50%
--°

Van'da Andaç Mahallesi'nde örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Van'ın Gevaş ilçesi Andaç Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, 112 ihbarı üzerine Gevaş itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Van'da Andaç Mahallesi'nde örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Van'daki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Andaç Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede bölgeye ulaşan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer konuya ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

VAN&#039;IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cizre'de ikinci katın çökmesiyle 5 işçi enkaz altında kaldı
images

Sosyal medyada gerilim üreten kişilere 10 ilde eş zamanlı operasyon
images

Denizli’de sigara kaynaklı yangında bir kişi dumandan yaşamını yitirdi
images

Fethiye'de sağanak sonrası Fethiye Belediyesi Halk Evi sular altında kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de ikinci katın çökmesiyle 5 işçi enkaz altında kaldı

Üniversiteliler Kayseri'de rehberlik, sanat ve sporla buluştu

hastaneden normal doğuma güçlü destek: anne adaylarına bilgilendirme stantı açıldı

Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı