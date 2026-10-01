Van'da Andaç Mahallesi'nde örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Van'daki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Andaç Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede bölgeye ulaşan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer konuya ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.