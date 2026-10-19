Van'da geniş çaplı silah ve tefecilik operasyonu: 28 gözaltı, 10 tutuklama

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler:

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliğince, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve tefecilik suçları kapsamında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya çalışmaları sonucu 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 2 adet AK-47, 1 adet G3 piyade tüfeği, 9 adet av tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 478 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek bulundu. Bu bulgular, soruşturmanın hedefinin hem yasadışı silah ticaretine hem de bu ağla bağlantılı diğer suçlara yönelik olduğunu gösteriyor.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonucunda; 6136 SKM suçundan 1 şahıs, silah ticareti yapmak suçundan 7 şahıs ve tefecilik suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin açıklaması ve takip:

Van Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik işlemler ise adli makamlarla koordineli şekilde sürdürülüyor.

Van’da 37 adrese operasyon: 28 gözaltı