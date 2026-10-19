Dolar 49,5438 +0,07%
Euro 55,6444 -0,01%
Bist 11.589,59 -1,13%
Altın Gram 6.649,91 -0,15%
EUR/USD 1,1227 -0,15%
Brent Petrol 108,10 -1,60%
--°

Van'da geniş çaplı silah ve tefecilik operasyonu: 28 gözaltı, 10 tutuklama

Van Emniyetinin Erciş Büro Amirliği öncülüğünde 37 adrese operasyon düzenlendi; çok sayıda silah ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı ve 10 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Van'da geniş çaplı silah ve tefecilik operasyonu: 28 gözaltı, 10 tutuklama

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler:

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliğince, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve tefecilik suçları kapsamında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya çalışmaları sonucu 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 2 adet AK-47, 1 adet G3 piyade tüfeği, 9 adet av tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 478 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek bulundu. Bu bulgular, soruşturmanın hedefinin hem yasadışı silah ticaretine hem de bu ağla bağlantılı diğer suçlara yönelik olduğunu gösteriyor.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli işlemler sonucunda; 6136 SKM suçundan 1 şahıs, silah ticareti yapmak suçundan 7 şahıs ve tefecilik suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin açıklaması ve takip:

Van Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik işlemler ise adli makamlarla koordineli şekilde sürdürülüyor.

Van’da 37 adrese operasyon: 28 gözaltı

Van’da 37 adrese operasyon: 28 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi
images

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi
images

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
images

Kozan’da bir haftalık denetimde 4 hükümlü tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanyaspor Kocaelispor maçına hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Selendi'de palyatif bakımda şefkat ve ekip çalışması öne çıktı

Protokol ziyareti: Metin Tokel ve Burhan Aktaş Erzurum'da

Bişkek'te parlamentolar yapay zekâ ve yasama ilişkisini tartışacak; Öztürkler KKTC'yi temsil ediyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi