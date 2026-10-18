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Van'da toz taşınımı günlük hayatı etkiledi

Van'da Basra Körfezi kaynaklı toz taşınımı, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü ve gökyüzünü puslu hale getirerek günlük yaşamı etkiledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da toz taşınımı günlük hayatı etkiledi

Van'da toz taşınımı kent genelinde hissedildi

Van'da etkili olan toz taşınımı kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine ve gökyüzünün puslu bir görünüme bürünmesine neden oldu. Havadaki ince toz tabakası zaman zaman görüş mesafesini olumsuz etkiledi ve farklı görüntüler ortaya çıkardı.

günlük yaşam ve ulaşım:

Basra Körfezi üzerinden gelen toz bulutları, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde gökyüzünü kapladı. Bu durum, açık alanlardaki hareketleri zorlaştırdı ve ulaşımda görüşün düşmesi nedeniyle aksamalara yol açtı.

kent sakinlerinin gözlemleri:

Kent sakinleri gökyüzündeki puslu görünümün dikkat çektiğini belirtirken, toz tabakasının günlük yaşamı etkilediğini vurguladı.

VAN&#039;DA ETKİLİ OLAN TOZ TAŞINIMI, KENT GENELİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİNE VE GÖKYÜZÜNÜN PUSLU...

VAN'DA ETKİLİ OLAN TOZ TAŞINIMI, KENT GENELİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİNE VE GÖKYÜZÜNÜN PUSLU BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNMESİNE NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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