Van'da toz taşınımı günlük hayatı etkiledi

Van'da toz taşınımı kent genelinde hissedildi

Van'da etkili olan toz taşınımı kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine ve gökyüzünün puslu bir görünüme bürünmesine neden oldu. Havadaki ince toz tabakası zaman zaman görüş mesafesini olumsuz etkiledi ve farklı görüntüler ortaya çıkardı.

günlük yaşam ve ulaşım:

Basra Körfezi üzerinden gelen toz bulutları, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde gökyüzünü kapladı. Bu durum, açık alanlardaki hareketleri zorlaştırdı ve ulaşımda görüşün düşmesi nedeniyle aksamalara yol açtı.

kent sakinlerinin gözlemleri:

Kent sakinleri gökyüzündeki puslu görünümün dikkat çektiğini belirtirken, toz tabakasının günlük yaşamı etkilediğini vurguladı.

VAN'DA ETKİLİ OLAN TOZ TAŞINIMI, KENT GENELİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİNE VE GÖKYÜZÜNÜN PUSLU BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNMESİNE NEDEN OLDU.