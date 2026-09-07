Başkentte küçük öğrenciler için uyum haftası başladı: aile katılımı ön planda

Başkentte yeni eğitim yılına hazırlık: uyum haftası uygulaması

Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi çerçevesinde, okul öncesi ile ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası programı uygulamaya konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen etkinliklerle, okula yeni başlayan çocukların öğretmen ve akranlarıyla tanışmaları, eğitim ortamına alışmaları ve okul kurallarını oyunla öğrenmeleri hedefleniyor. Çankaya Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda da küçük öğrenciler için ilk ders zili çaldı ve veliler heyecana ortak oldu.

etkinlikler ve hedefler:

MEB tarafından yayımlanan Okula Uyum Rehberleri doğrultusunda programda oyun temelli tanışma aktiviteleri, rehberlik çalışmaları ve ailelerle yürütülen uygulamalar bulunuyor. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum programı 5 gün, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün uygulanacak. Etkinlikler sayesinde çocukların okula aidiyet duygusu geliştirmesi ve sosyal iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Okul ortamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan Uyum çemberi Etkinliği ile öğrenciler ve veliler arasındaki tanışma kuvvetlendiriliyor; oyunlar aracılığıyla okul kuralları eğlenceli biçimde aktarılıyor. Ayrıca okul öncesi ve 1. sınıf için hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri ile ailelerin okul deneyimlerini ve evde yapılan etkinlikleri kayıt altına alması teşvik ediliyor.

veli katılımı ve idari izin düzenlemesi:

Çankaya Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda çocuklarının ilk okul gününde yer alan veliler, heyecan ve mutluluklarını dile getirdi. Ebeveynlerden Ali Erdem Sunar, duygularını "Çok heyecanlıyız" sözleriyle özetledi ve okuldaki karşılamanın olumlu geçtiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden gelen yazı doğrultusunda kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep ettiğinde, 7-11 Eylül tarihlerinde öğrencinin ders saatlerine uygun olarak günde üç saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Bu düzenleme, ailelerin uyum sürecine katılımını kolaylaştırmak amacıyla getirildi.

MEB ayrıca uyum haftasının ardından başlayan aile katılımını Ailemle Okul Yolu Programı kapsamında yıl boyunca sürecek rehberlik ve gelişim faaliyetleriyle devam ettireceğini duyurdu. Bu sayede hem okul hem aile düzeyinde çocukların eğitim yolculuğuna ilişkin etkili bir destek altyapısı sağlanması hedefleniyor.

ANKARA'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇERÇEVESİNDE OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 'UYUM HAFTASI' BAŞLADI.