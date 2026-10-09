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Vestel'in yeni mali işler genel müdürü Zeynep Sarsan göreve başladı

Finansal yönetim ve kurumsal dönüşümde 25 yıllık deneyime sahip Zeynep Sarsan, 7 Eylül 2026 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü oldu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vestel'in yeni mali işler genel müdürü Zeynep Sarsan göreve başladı

Vestel üst yönetimine katıldı:

Zeynep Sarsan, Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) görevine atanarak 7 Eylül 2026 itibarıyla göreve başladı. Atama açıklamasında Sarsan'ın finansal yönetim ve kurumsal dönüşüm alanlarındaki deneyimi öne çıkarıldı.

Eğitim ve uzmanlık:

Sarsan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde, yüksek lisansını (MBA) ise Yeditepe Üniversitesi Finansal Yönetim alanında tamamladı. 2024 yılında London Business School Kurumsal Finans programını bitiren Sarsan, kariyeri boyunca finansal planlama, hazine, risk yönetimi, nakit akış optimizasyonu ve verimlilik odaklı süreç dönüşümü konularında uzmanlaştı ve 25 yılı aşkın deneyim edindi.

Kariyer geçmişi ve önceki görevler:

Profesyonel hayatına 1999 yılında denetim alanında başlayan Sarsan, Nexans, Praktiker ve Alcatel-Lucent gibi şirketlerde üst düzey finansal yönetim rollerinde bulundu. 2013 yılından itibaren Kibar Holding bünyesinde Assan Hanil, Assan Panel ve Ispak Ambalaj'da Finans Direktörlüğü ve CFO görevlerini üstlendi. 2018-2026 yılları arasında Assan Alüminyum CFO'su olarak görev yapan Sarsan, bu süreçte eş zamanlı olarak Kibar Americas Yönetim Kurulu Üyeliği ve Krides İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü.

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU MALİ İŞLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (CFO) GÖREVİNE ZEYNEP SARSAN...

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU MALİ İŞLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (CFO) GÖREVİNE ZEYNEP SARSAN GETİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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