Çocukların sesi başkanlık koltuğunda: Şehzadeler'de Berin Vural temsili başkan oldu

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen programda, çocukların sesleri belediye yönetimi önünde duyuruldu. Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de hak ve taleplerini doğrudan iletme imkânı buldu. Günün anlamına uygun olarak temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Çocuk Meclisi Başkanı Berin Vural etkinliğin dikkat çeken ismi oldu.

etkinlik programı ve buluşmalar:

Etkinlik, Şehzadelerpark'ta düzenlenen kahvaltı ile başladı. Kahvaltının ardından çocuklar ve aileleri, park içindeki müzeleri ziyaret ederek kültürel ve eğitsel bir gezi gerçekleştirdi. Daha sonra program, Şehzadeler Belediyesi hizmet binasındaki Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen Çocuk Komisyonu Buluşması ile devam etti. Buluşmaya Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de katıldı.

çocukların talepleri ve mesajları:

Toplantıda temsili başkanlık yapan Berin Vural, her çocuğun eşit fırsatlara, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim alma, oyun oynama ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı olduğunu vurguladı. Vural, çocukların fikirlerinin dinlenmesinin, haklarına değer verilmesinin ve hayallerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve tüm çocukların sevgiyle büyümeyi hak ettiğini söyledi.

Başkan Hakan Şimşek ise çocukların taleplerini dinleyerek not alacaklarını ve mümkün olanları kısa sürede hayata geçireceklerini belirtti. Şimşek, çocukların görüşlerine önem verdiklerini, daha güvenli ve mutlu bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Buluşmada çocukların ilettiği talep ve öneriler tek tek kayda geçirildi. Program, Başkan Şimşek'in çocuklara ve ailelere günün anısına hediyeler takdim etmesiyle sona erdi. Etkinlik, çocukların haklarını hatırlatma ve belediye yönetimiyle doğrudan iletişim kurma imkânı sunması açısından anlamlı bir gün olarak değerlendirildi.

Şehzadeler Belediyesi ve iş birliği yapılan kurumun düzenlediği bu tür etkinliklerin, çocukların karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve taleplerinin görünür kılınması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

MANİSA’DA 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÇOCUKLARIN SESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINDA YANKILANDI. TEMSİLİ OLARAK BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURAN ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI BERİN VURAL, HER ÇOCUĞUN EŞİT FIRSATLARA, GÜVENLİ BİR YAŞAMA VE GÜZEL BİR GELECEĞE SAHİP OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.