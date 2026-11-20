özgür özel ile ümit özdağ'ın görüşmesi:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyeti TBMM'de kabul etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, Özdağ'ın kurultay sonrası hayırlı olsun dilekleri ile gündeme ilişkin değerlendirmeler ele alındı. Özel, toplantının ardından hem güvenlik hem de demokratik süreçlere ilişkin parti tutumunu net biçimde özetledi.

terörle mücadele ve parti tutumu:

Özel, partisi adına en önemli ilkelerin başında gelen güvenlik ve huzur vurgusunu tekrarladı. Biz, terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz. Analar ağlamasın, şehitler gelmesin söylemiyle hareket ettiklerini ve bu duruşlarından taviz vermeyeceklerini söyledi. Komisyonda görev alacak üyelerinin amacının hata veya eksik varsa işaret etmek olduğunu belirtti.

demokrasi eleştirisi ve medya kısıtlaması:

Özel, son dönemde demokraside gerileme olduğunu savunarak basın mensuplarının bazı kanallarının toplantıda yer alamadığını dile getirdi. Muhalefetin sesinin kısıtlandığını ve AK Parti'nin demokratik dönüş sözünden geri adım attığını ifade etti. Buna bağlı olarak, demokratikleşme adımları ve verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne sürdü ve eleştirilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yöneticilerine yöneltti.

fon vurgunu ve mağduriyet açıklaması:

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında getirilen yurt dışı çıkış yasağı ile ilgili sorulara değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirdi. Özel, ödemeler konusunda ana paraların üçte birinin ödendiğini, küçük yatırımcıların mağduriyetinin giderilmediğini savundu ve ana parasını alanın Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu iddia etti.

seçim güvenliği ve olası ittifaklar:

Özel, seçim ittifakı sorularını henüz zamanının gelmediği gerekçesiyle öteledi ancak sandık güvenliği konusunda Zafer Partisi ile ortak hareket edeceklerini bildirdi. Sahte seçmen, fazla vatandaşlık gibi iddialara karşı birlikte mücadele edeceklerini, seçim ittifaklarının ise seçim zamanı konuşulacağını söyledi.

Basın toplantısında ayrıca Özel, Kürt vatandaşların haklı-haksız ayrımını yapma konusunda milletin ferasetine inandığını ve partinin Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve ortak geleceği için herkesle çalışacağını vurguladı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise YENİ Parti'nin sürece desteğini çekmesini önemli bulduklarını belirtti.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ(SOLDA) VE BERABERİNDEKİ HEYET, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZEL'İ (SAĞDA) ZİYARET ETTİ.