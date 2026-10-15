Gömeç'te Anadolu'nun ezgileri gönülleri sardı

Konserin ruhu:

Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu’dan Sesler Korosu, Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezinde 10 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de gerçekleşen ücretsiz konserle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Koro şefi Namık Arslan yönetimindeki topluluk, Anadolu'nun zengin ezgilerini başarılı bir yorumla sahneye taşıdı.

Sahne repertuarı ve yöreler:

"Türkülerle İlimiz, Yöremiz" temasıyla düzenlenen konserde, başta Balıkesir olmak üzere Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Isparta ve Kıbrıs yörelerine ait türküler izleyicilerle buluştu. Konserin ilk bölümünde Yazın Çiçeği Güldür, İki Kekik, Acı Biberim Acı, Çemberimde Gül Oya, Devrent Deresine Duman Bürüdü, Ayna Çaktım Yüzüne, Eklemedir Koca Konak, Deniz Üstü Köpürür ve Çayıra Serdim Postu gibi sevilen eserler seslendirildi.

Programın ikinci kısmında ise Kırmızı Buğday, Balıkesir Yolunda, Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli, Mendili Oyaladım, Edremit’in Gelini, Balıkesir İçinde Körük Faytona Bindim, Duvar Üstünde Durdum ve Arabanın İsBiti türküleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Saz ekibi ve yorumlar:

Koro performansını, geleneksel Türk müziği enstrümanlarından oluşan bir saz ekibi tamamladı. Bağlamalarda Murat Güler, Samiha Çarkcı, Ertan Toprakhisar, Hüseyin Yalçın ve Cavit Sarıbey, udda Levent Öz, neyde Hakkı Okur, bendirde Sevinç A. Arslan ve kajonda Mehmet Güray görev aldı.

Enstrümanların uyumlu birlikteliği ile koro üyelerinin yorumları, Anadolu türkülerinin kendine özgü duygusunu sahneye taşıdı ve seyircilerden yoğun ilgi gördü.

BALIKESİR'İN GÖMEÇ İLÇESİNDE, AYVALIK TÜRK HALK MÜZİĞİ ANADOLU'DAN SESLER KOROSU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN "TÜRKÜLERLE İLİMİZ, YÖREMİZ" ADLI KONSER, TÜRKÜSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILANDI.