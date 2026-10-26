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Vezirköprü’de muhtarlar ve protokol mahalle önceliklerini belirledi

Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Av. Murat Gül ile bir araya gelerek mahalle ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vezirköprü’de muhtarlar ve protokol mahalle önceliklerini belirledi

Vezirköprü'de muhtarlar ve ilçe protokolü bir araya geldi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar ile ilçe protokolü bir toplantıda buluşarak mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini ele aldı. Toplantıya katılanlar, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Toplantının odağı: mahalle ihtiyaçları ve vatandaş talepleri

Görüşmelerde mahallelerdeki altyapı, kamu hizmetleri ve günlük yaşamı etkileyen konular değerlendirildi. Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasındaki iletişimdeki rolüne dikkat çekerek bu köprünün etkin kullanılmasının önemini vurguladı.

Kurumsal iş birliği ve hizmet vurgusu

Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül ise muhtarlarla bugüne kadar sağlanan uyumdan memnuniyet duyduklarını belirtti ve vatandaşlara hizmet noktasında iş birliğinin sürdürülmesinin altını çizdi. Katılımcılar, kurumlar arası eşgüdümün hizmet hızını ve etkinliğini artırdığı görüşünde birleşti.

Konuşmaların ardından muhtarlar ile protokol üyeleri arasında mahallelerin öncelikleri ve vatandaş talepleri konusunda ayrıntılı görüş alışverişi yapıldı. Toplantı, yerel yönetimlerle muhtarlar arasındaki istişare ve koordinasyonun devam ettirilmesi kararıyla sonlandı.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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