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Viranşehir'de bilişimle düzenlenen iban operasyonunda 3 gözaltı

Viranşehir'de bilişim sistemleriyle IBAN dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen üç şüpheli yakalandı; dijital malzemeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Viranşehir'de bilişimle düzenlenen iban operasyonunda 3 gözaltı

operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bilişim sistemlerini kullanarak IBAN üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen üç şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine odaklandığı ve şüphelilerin yakalanmasının ardından çevrede ve adreslerde arama yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin, delillerin incelenmesi ve olası bağlantıların tespiti amacıyla soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ŞANLIURFA&#039;DA IBAN DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA IBAN DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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