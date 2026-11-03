Yeni Parti'de karar üyelerde olacak

Üye temelli liderlik vurgusu:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada örgütte karar mekanizmasını üyeye taşıma taahhüdünü yineledi. Özel, "YENİ Parti’de sözü, kararı, yetkiyi üyelere vereceğiz. Kim gelirse öyle delege sistemi ile değil, gereği yerine getirilecek ama esas kararı üyeler verecek" dedi.

Özel, partinin kuruluş gerekçesini de ‘‘keyiften değil zaruretten’’ kurulduğunu belirterek açıkladı: "Bir partimiz olsun diye değil iktidar olsun diye kurduk. Muhalefet yapsın diye değil millete doğru yolu göstersin, yönetime gelsin, dertleri bitirsin diye kurduk."

Seçim takvimi ve katılım çağrısı:

Genel başkan seçiminin kapsamını ve sürecini paylaştı: "81 ilde, 900’den fazla ilçede, 800 bin üye ile YENİ Parti’nin Genel Başkanı’nı seçiyoruz". Özel, partinin kendi ilkelerini önce kendi içinde uygulayacağını belirterek, "YENİ Parti kendi evinde yapmadığını Türkiye’ye önermez" ifadesini kullandı.

Üyelik kayıtlarıyla ilgili takvimi netleştiren Özel, "5 Kasım günü mesai bitimine kadar il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında kayıt olan herkes 8 Kasım günü sandık başına gelebilir" diye konuştu ve tüm vatandaşları sürece davet etti.

Tarımdan emekliye geniş vaatler:

Ekonomik ve sosyal hedeflere de değinen Özel, Türkiye’deki çiftçi kesimine özel bir öncelik tanıyacaklarını belirtti: "Köylünün, çiftçinin, besicinin, arıcının, balıkçının yeni düzenini kuracağız. Bu felaketi bitirip, yüzünüzü güldüreceğiz."

Emeklilere yönelik sözlerde bulunan Özel, emeklilerin bugün en zor durumda olan grup olduğunu vurguladı: "Emekliyi bu hale getirenlerden emekliler de hesap soracak, bu utancı da ortadan kaldıracağız. Bütün emeklilerin ellerinden öpüyorum. Bu rezalete mani olamadık bugüne kadar diye de özür diliyorum."

Ekonomi ve fon tartışması:

Özel, son gündem maddelerinden fon meselesine ilişkin değerlendirmesinde, mağdur sayısına dikkat çekti: "Mağdur ne 455 bin tekil yatırımcıdır ne aileleri ile 2 milyondur, ne borsadaki 6.7 milyon yatırımcıdır. Borsa çökmüştür, ekonomi çökmüştür ve toplam 86 milyon vatandaşımız bu yükün altında kalmıştır."

Fon şirketleri üzerinden yapılan vurguna ilişkin eleştirisinde, şirket yöneticilerinin AK Parti ile ilişkilendirildiğini ve bu atamaları yapan, ayrıca koruyup kollayan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Özel, "245 kişilik ana listeyi yayınlamıyor" diyerek şeffaflık çağrısı yaptı.

Kişisel iddialara yanıt:

Kendisi hakkındaki para ilişkisi iddialarına yanıt veren Özel, eleştirileri sert bir dille reddetti: "Herkese sorun, bir tek şey duyarsınız ‘Özgür Özel’in parayla işi olmaz’" dedi. Ayrıca, hakkındaki iddiaları belgeyle ortaya koymaları çağrısında bulundu ve "Elde hangi belge varsa getirsinler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında parti içi demokrasi, şeffaflık ve ekonomik adalet söylemlerini birleştiren Özel, üyelerin karar alma sürecindeki rolünü merkezileştirerek hem parti içi hem de ülke düzeyinde uygulamaya başlamayı hedeflediklerini vurguladı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "YENİ PARTİ’DE SÖZÜ, KARARI, YETKİYİ ÜYELERE VERECEĞİZ. KİM GELİRSE ÖYLE DELEGE SİSTEMİ İLE DEĞİL, GEREĞİ YERİNE GETİRİLECEK AMA ESAS KARARI ÜYELER VERECEK" DEDİ.