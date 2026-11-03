Malatya'da iki yeni okulun temeli bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla atıldı

Rönesans Eğitim Vakfı tarafından yaptırılacak iki okulun temeli törenle atıldı

Malatya'da, Rönesans Eğitim Vakfı tarafından yaptırılacak Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temeli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törenle atıldı. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Rönesans Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Ilıcak ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Okulların amaçları ve eğitim programı:

Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, iki okulun inşaatını belirlenen takvim doğrultusunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ilıcak, Bilişim Teknolojileri Meslek Lisesi'nde özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen 5 ana alanda eğitim verileceğini aktardı. Okuldan mezun olan öğrencilerin doğrudan iş hayatına atılma, meslek yüksekokullarına ek puanla geçiş veya dikey geçişle mühendislik fakültelerine devam etme imkânlarına sahip olacağı vurgulandı. Ilıcak, vakıf olarak öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Malatya'da eğitim altyapısında hedeflenen iyileşmeler:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tören konuşmasında kentteki eğitim yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı. Tekin, 2002 yılında Malatya'da 166 bin 100 öğrenciye karşılık 7 bin 242 öğretmen bulunduğunu, bugün öğrenci sayısının 147 bin 345'e gerilemesine rağmen öğretmen sayısının 13 bin 74'e yükseldiğini söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim altyapısının yenilenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kentte yapımı devam eden 77 projede yaklaşık bin 200 derslik bulunduğu, bu projelerin tamamlanmasıyla derslik sayısının deprem öncesine göre yüzde 27 artacağı ifade edildi.

Tekin, mesleki eğitimin önemine değinerek mesleki ve teknik liselerde öğrencilere verilen destekleri hatırlattı: staja başlayan öğrencilere asgari ücretin %30 ila %50'si arasında cep harçlığı verildiğini ve öğrencilerin iş kazaları ile meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin mesleki eğitim modellerinin OECD Beceriler Zirvesinde örnek gösterildiğini, sektörle iş birliği içinde öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temelleri törenle atıldı. Yetkililer, projelerin tamamlanmasıyla Malatya'da eğitim kapasitesinin güçleneceğini ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artacağını bildirdi.

MALATYA'DA RÖNESANS EĞİTİM VAKFINCA YAPTIRILACAK BEKİR ILICAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İLE AYŞE ILICAK İLKOKULU'NUN TEMELİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'İN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.