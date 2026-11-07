Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Virüsler dolaşıyor: yaşlı ve kronik hastalar özellikle tedbirli olmalı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, viral solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğuna dikkat çekti; yaşlılar ve kronik hastalar temas ve alevlenme riskine karşı uyarıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Virüsler dolaşıyor: yaşlı ve kronik hastalar özellikle tedbirli olmalı

vaka sayıları ve belirtiler:

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislerde viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirtti. Özlü, vakaların çoğunda bulaşın genellikle yakın çevreden, örneğin torun, evlat, komşu veya okuldan gelen çocuklar aracılığıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Hastaların şikayetleri arasında hafif boğaz ağrısı, üşüme, titreme ve ateşin yanı sıra halsizlik, kırgınlık ve öksürük bulunuyor; alerjik geçmişi olanlarda şikayetler göğse inebiliyor. Nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtiler görülmesi durumunda daha dikkatli olmak gerekiyor.

risk grupları, seyir ve korunma önerileri:

Özlü, ileri yaş ve diyabet, KOAH, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunan kişilerde viral enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğini ve bu durumun zatürreye dönüşebileceğini söyledi. Ayrıca gribal enfeksiyonun yanında kronik hastalığın alevlenmesi şeklinde vakalar gözlendiklerini belirtti.

Uzman, risk grubu kişilerin aşılarını yaptırmış olması gerektiğini, yaptırmadılarsa halen yaptırabileceklerini söyledi. Bağışıklığı güçlendirmek için yeterli ve kaliteli uyku, dengeli beslenme, bol sıvı alımı ve stresin azaltılması gibi genel önlemler ile kronik hastalıkların tedavi takibinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Özlü, şu anda dolaşan virüslerin çoğunun influenza kaynaklı olmadığını belirterek, "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" uyarısında bulundu. Ateş, öksürük gibi belirtileri olan kişilerle mesafenin korunması ve mümkün olduğunca kapalı ortamlardan kaçınmanın bulaşı azaltmada etkili olduğunu ekledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: &quot;Grip oldum diyerek rahatlamayın&quot;

Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlıklara evrak işlerini kolaylaştıracak kırtasiye desteği
images

kocaeli’nin ulaşım teknolojileri barcelona’da sahne aldı
images

Bolu'da zorlu parkurda hız değil kontrol hayat kurtarıyor
images

MKE son bir ayda deniz topu ve ALTAY için silah teslimatlarını tamamladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhtarlıklara evrak işlerini kolaylaştıracak kırtasiye desteği

Düzce'de Asar Deresi yaya köprüleri modernize ediliyor

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de: Odil Khudayberdıev gözaltında

kocaeli’nin ulaşım teknolojileri barcelona’da sahne aldı

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi