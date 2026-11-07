Virüsler dolaşıyor: yaşlı ve kronik hastalar özellikle tedbirli olmalı

vaka sayıları ve belirtiler:

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislerde viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirtti. Özlü, vakaların çoğunda bulaşın genellikle yakın çevreden, örneğin torun, evlat, komşu veya okuldan gelen çocuklar aracılığıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Hastaların şikayetleri arasında hafif boğaz ağrısı, üşüme, titreme ve ateşin yanı sıra halsizlik, kırgınlık ve öksürük bulunuyor; alerjik geçmişi olanlarda şikayetler göğse inebiliyor. Nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtiler görülmesi durumunda daha dikkatli olmak gerekiyor.

risk grupları, seyir ve korunma önerileri:

Özlü, ileri yaş ve diyabet, KOAH, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunan kişilerde viral enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğini ve bu durumun zatürreye dönüşebileceğini söyledi. Ayrıca gribal enfeksiyonun yanında kronik hastalığın alevlenmesi şeklinde vakalar gözlendiklerini belirtti.

Uzman, risk grubu kişilerin aşılarını yaptırmış olması gerektiğini, yaptırmadılarsa halen yaptırabileceklerini söyledi. Bağışıklığı güçlendirmek için yeterli ve kaliteli uyku, dengeli beslenme, bol sıvı alımı ve stresin azaltılması gibi genel önlemler ile kronik hastalıkların tedavi takibinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Özlü, şu anda dolaşan virüslerin çoğunun influenza kaynaklı olmadığını belirterek, "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" uyarısında bulundu. Ateş, öksürük gibi belirtileri olan kişilerle mesafenin korunması ve mümkün olduğunca kapalı ortamlardan kaçınmanın bulaşı azaltmada etkili olduğunu ekledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"