vodafone mağaza ekipleri için 'teknoloji ve satış akademisi'ni başlattı

Vodafone’dan mağaza ekiplerine bütünsel gelişim programı

Vodafone, ekosistemindeki mağaza çalışanlarının memnuniyetini ve yetkinliğini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Şirketin hayata geçirdiği Teknoloji ve Satış Akademisi programı ile toplam 3.500 mağaza çalışanının işe başlangıçtan kariyerin ileri aşamalarına kadar uzanan bir gelişim yolculuğundan faydalanması hedefleniyor.

Programın kapsamı:

Akademi, mağaza çalışanlarının işe başladıkları ilk günden itibaren karşılanmasını sağlayan bir karşılama kiti ve uyum programlarıyla başlıyor. Gelişim programlarını başarıyla tamamlayanlara Hoş Geldin Sertifikası verilecek ve ilk üç ayın sonunda gösterilen başarılar özel ödüllerle kutlanacak. Program, mağaza deneyimini güçlendirerek çalışan bağlılığını artırmayı ve müşteriye sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Eğitim, sertifikasyon ve ödüllendirme:

Mağaza çalışanlarına yönelik yapılandırılmış içerikler arasında Teknoloji, Müşteri Deneyimi, Satışta Mükemmellik, Liderlik, Profesyonel Gelişim ve Yetkinlik alanları yer alıyor. Toplamda yaklaşık 35 saatlik eğitim içeriğine sahip 75 farklı eğitim programı sunuluyor; çalışanlar ilgi ve hedeflerine göre kendi rotalarını seçebilecek. Saha performansı, tamamlanan eğitimler ve kazanılan uzmanlıklar, çalışanlara verilen rozet ile görünür kılınacak.

Ayrıca, Gönüllü İç Eğitmen Programı ile çalışanlar edindikleri bilgi ve deneyimi ekip arkadaşlarıyla paylaşabilecek; liderlik, sunum ve koçluk gibi yetkinliklerini geliştirebilecekler. Program, mağaza çalışanlarının gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliklerle desteklemek üzere iş ve akademi dünyasının önde gelen kurumlarıyla yapılacak stratejik işbirliklerini de kapsıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler şunları söyledi: "Şirket olarak, perakende kanalındaki mağaza çalışanlarının beklentilerini anlamaya ve onlar için daha iyi bir çalışan deneyimi sunmaya önem veriyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, bu yıl 10. yılını kutlayan Diamond Sadakat Programımızdan, kıdem programımız VodaFON’a, fatura desteğinden online doktor danışmanlığına, mağaza operasyonlarını kolaylaştıran dijital çözümlerden tablet uygulamalarımıza kadar birçok yatırım ve geliştirmeyi hayata geçirdik. Şimdi de ‘Vodafone’da daha iyi bir gelecek için dahası var’ diyerek yeni bir program başlattık. ‘Teknoloji ve Satış Akademisi’ ile, ekosistemimize yeni katılan mağaza çalışanları için hazırladığımız ilk gün deneyiminden, kariyerinin ileri aşamalarındaki mağaza çalışanları için oluşturduğumuz uzmanlık ve sertifikasyon fırsatlarına kadar uzanan bütünsel bir yapı kuruyoruz."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu: "Yeni programımız ‘Teknoloji ve Satış Akademisi’ ile amacımız, memnuniyet öncülerimize yalnızca eğitim sunmak değil; bu değişimin merkezinde yer alan mağaza çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak, her birinin potansiyelini ortaya çıkarabileceği, uzmanlaşabileceği ve kariyerinde yeni fırsatlara ulaşabileceği güçlü bir gelişim ekosistemi oluşturmak. Bu akademiyle öğrenmeye, gelişime ve kariyer yolculuğuna bakış açımızın yeni dönemini başlatıyoruz. ‘Teknoloji ve Satış Akademisi’, mağaza çalışanlarının işe başladıkları ilk günden itibaren gelişimini destekleyen, başarılarını görünür kılan, uzmanlığını güçlendiren, sertifikalarla yetkinliklerini belgeleyen ve kariyer yolculuğunda onlara yeni fırsatlar oluşturan uçtan uca bir gelişim ekosistemi. Şirket olarak, paydaş ekosistemimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Operatörün başlattığı bu programla mağaza çalışanlarının gelişim yolculuğu daha görünür hale getirilecek, uzmanlaşma teşvik edilecek ve başarılar ödüllendirilecek. Sonuç olarak, Vodafone perakende kanalı ekiplerinin hem bireysel kariyer gelişimini hem de müşteri deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN VE SEKTÖRDE BİR İLK OLAN ‘TEKNOLOJİ VE SATIŞ AKADEMİSİ’ PROGRAMIYLA, HEM YENİ HEM DE KIDEMLİ MAĞAZA ÇALIŞANLARINA EĞİTİM, SERTİFİKASYON VE ÖDÜLLENDİRME ODAKLI PEK ÇOK İMKÂN SUNULACAK.