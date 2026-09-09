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İkiz kardeşlerin tıp başarısı Şırnak valiliğinde

Silopi'li ikizler Sinem ve Senem Zeyrek, YKS başarısıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kabul edildi; başarılarını Şırnak Valisi Birol Ekici ile paylaştılar.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İkiz kardeşlerin tıp başarısı Şırnak valiliğinde

İkiz kardeşler Van YYÜ tıp fakültesini kazanmanın sevincini paylaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla dikkat çeken Silopi'li ikiz kardeşler Sinem ve Senem Zeyrek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kabul edilmenin sevincini Şırnak Valisi Birol Ekici ile paylaştı. Silopi Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan kardeşler, eğitim hayatlarında önemli bir dönemeçten geçti.

ziyaret detayları:

Vali Ekici, Sinem ve Senem Zeyrek'i makamında kabul etti. Ziyarette kardeşlerin babası İskan Zeyrek, okul müdürü Faruk Beyhan ve öğretmen Haşim Kutlu de hazır bulundu. Görüşmede öğrencilerin eğitim planları ve üniversite hedefleri konuşuldu, gençlerle bir süre sohbet edildi.

valilikten tebrik ve teşekkür:

Vali Birol Ekici, ikiz kardeşleri azimli çalışmaları nedeniyle tebrik etti ve üniversite eğitimleri ile meslek hayatlarında başarılar diledi. Ekici ayrıca, bu başarıda emeği geçen aileleri ve öğretmenleri de tebrik ederek teşekkürlerini iletti; gençlerin başarısının kentte gurur kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Silopi'den çıkan iki öğrencinin aynı okuldan mezun olarak birlikte gösterdikleri başarı, hem aile hem okul hem de yerel yönetimler nezdinde olumlu karşılandı ve örnek bir hikâye olarak değerlendirildi.

YKS’DE GÖSTERDİKLERİ BAŞARIYLA ŞIRNAK’IN GURURU OLAN SİLOPİLİ İKİZ KARDEŞLER SİNEM VE SENEM...

YKS’DE GÖSTERDİKLERİ BAŞARIYLA ŞIRNAK’IN GURURU OLAN SİLOPİLİ İKİZ KARDEŞLER SİNEM VE SENEM ZEYREK, VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’Nİ KAZANMANIN SEVİNCİNİ ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ İLE PAYLAŞTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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