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Düzce'de eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı

Düzce Valisi Mehmet Makas, 2026-2027 eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirip yöneticiler ve uyum haftasındaki öğrencilerle bir araya geldi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce'de eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı

Düzce'de eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı

Vali Mehmet Makas, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenen toplantıda okul hazırlıklarını yerinde değerlendirdi. Toplantı, Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ile bahçe görevlileri katıldı.

toplantıda ele alınan başlıca konular:

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul tertip ve düzeninden eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara kadar çeşitli başlıklar konuşuldu. Ayrıca okullarda görev yapacak bahçe görevlilerine ilişkin konular da gündeme getirildi ve görev tanımlarıyla ilgili beklentiler paylaşıldı.

vali makas'ın mesajı ve uyum haftası buluşması:

Vali Makas, eğitim ortamlarının güvenli, huzurlu ve başarılı olması gerektiğini vurguladı ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının Düzce, eğitim camiası ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Makas, toplantının ardından Namık Kemal İlkokulu'nda uyum haftasına katılan öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA OKUL...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA OKUL HAZIRLIKLARINI DEĞERLENDİRİRKEN, UYUM HAFTASINDAKİ ÖĞRENCİLERLE DE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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