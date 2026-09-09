Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında 31 milyar dolarlık payla öne çıkıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Texhibition Tekstil, İpek, Kumaş Fuarı'nın açılışında sektörün son verilerini paylaştı. Bolat, tekstil ve konfeksiyonun küresel düzeydeki toplam hacmindeki yerine, ürün gruplarına ve verilen desteklerin ihracat üzerindeki etkisine dikkat çekti.

sektörün küresel ve ulusal bilançosu:

Bakan Bolat, geçen yıl dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatının 858 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin bu pastadan 31 milyar dolar pay aldığını ve bunun yüzde 3,6'ya tekabül ettiğini belirtti. Türkiye, tekstil ve giyimde kalite, marka, tasarım ve hızlı teslimat alanlarında öne çıkarak küresel rekabette önemli bir konumda bulunuyor.

Türkiye dünya tekstil ihracatında dördüncü, hazır giyim ihracatında ise sekizinci büyük ülke konumunda olduğunu söyleyen Bolat, sektörün hem üretim hem de ihracat açısından stratejik önemine vurgu yaptı.

ürün grupları ve fuarcılığın rolü:

Sektörün ürün dağılımına ilişkin rakamlar şu şekilde: tekstil ve hammadde ihracatı 9,4 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 18,6 milyar dolar. Buna ek olarak halı ve kaplamalar 2,9 milyar dolar, ev tekstili ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bolat, Türkiye'nin fuarcılık alanında da büyüdüğünü vurgulayarak fuarcılık sektörünün 7,5 milyar euro büyüklüğe ulaştığını ve bunun gayri safi yurt içi hasılaya doğrudan 4 milyar euro katkı sağladığını aktardı. Bu platformların ihracat, marka ve tasarım gelişimine katkısını artırmak istediklerini söyledi.

ekonomik büyüme, ihracat performansı ve destekler:

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan dış şoklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, Covid-19 dönemini de kapsayan son 24 çeyrekte kesintisiz büyüme kaydedildiğini ifade etti. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 2,3, yılın ilk yarısında ise yüzde 2,5 olarak açıklandı. İkinci çeyrekte büyümeye 0,6 puan katkı sağlayan unsur net mal ve hizmet ihracatı oldu; yatırımlar ise son 7 çeyrektir büyümeye katkı veriyor.

İhracat verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında 185 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi ve bu dönemde yüzde 4,2 artış görüldü. Ağustos ayında ise yüzde 8,1 artışla 1 milyar 750 milyon dolar ihracat artışı sağlandı. Son 12 aylık mal ihracatı 280,3 milyar dolar seviyesine yükseldi; hedefe ise 1,7 milyar dolar kaldı ve önümüzde 4 ay bulunuyor.

Desteklere dair Bolat, bu yıl ihracat destekleri kapsamında 45 milyar lira kaynağın ödendiğini, bunun 33 milyar lirası mal ihracatına, 12 milyar lirası hizmet ihracatına ayrıldığını açıkladı. 2023-2026 döneminde ihracatçılara ayrılan destek tutarının 180 milyar lira (yaklaşık 5 milyar dolar) olduğunu, sadece bu yıl içinde şu ana kadar 61 milyar lira destek verildiğini belirtti. Ayrıca ihracat reeskont kredilerindeki banka ve sigortacılık muameleleri vergisinin kaldırılmasının 6 milyar lira net katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bolat konuşmasını, ihracat başarılarının ortak çalışma ile mümkün olduğuna işaret ederek sürdürdü; fuarların Türkiye'nin üretim gücünün, alın terinin ve başarısının yansımaları olduğunu ifade etti.

FUARI’NIN AÇILIŞINDA KONUŞAN BOLAT, TÜRKİYE’NİN TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATININ 9,4 MİLYAR DOLAR, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATININ İSE 18,6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.