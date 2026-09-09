Motokros şenliğinde 105 bin kişiye siber güvenlik eğitimi

Afyonkarahisar'da MXGP etkinliğinde siber farkındalık

Afyonkarahisar'da bu hafta sonu düzenlenen 9’uncusu gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP etkinliği kapsamında polis ekipleri geniş katılımlı bir siber güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kurulan çalışma, festival alanına kurulan stant üzerinden yürütüldü.

Standın etkinliği ve katılımı:

Organizasyon süresince kurulan SİBERAY standı ve stanttaki kiosk cihazı aracılığıyla ziyaretçilere doğrudan ulaşım sağlandı. Ekiplerin çalışmalarıyla toplam 105 bin kişi bilgilendirilirken, kiosk üzerinden düzenlenen bilgi yarışmasına 1.350 kişi katıldı ve dereceye girenlere 345 adet hediye verildi.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Bilgilendirmede öncelikli konular olarak güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık ele alındı. Polis ekipleri, kalabalık etkinliklerde doğrudan iletişimle farkındalığı artırmayı ve vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini hedefledi.

Yetkililer, büyük spor ve kültür etkinliklerinde sürdürülen bu tür çalışmalara önem verildiğini belirterek, erken bilgilendirme ve eğitimle suç mağduriyetlerinin azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLEN MXGP MOTOKROS ETKİNLİKLERİNDEN 105 BİN KİŞİYE SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI.