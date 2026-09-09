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Bayburt'ta minik öğrenciler sınıfla tanıştı

Bayburt'ta 1’inci sınıfa başlayan öğrenciler Uyum Haftası'nda öğretmenleriyle tanışıp sınıf ortamına alıştı; Vali Mustafa Eldivan onlara başarı diledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt'ta minik öğrenciler sınıfla tanıştı

okulun ilk gününde uyum çalışmaları:

Bayburt'ta 1’inci sınıfa başlayan öğrenciler, Uyum Haftası kapsamında okulla tanışma sürecini başlattı. Minik öğrenciler Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenleri eşliğinde sınıf ortamına alışmaya yönelik çalışmalar yaptı ve yeni eğitim hayatlarının ilk günlerini arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.

Öğrencilerin ilk adımlarını desteklemek amacıyla yürütülen etkinliklerde sınıf içi tanışma, grup oyunları ve yönlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bu çalışmaların amacı, çocukların okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha kolay uyum sağlamasını desteklemek olarak açıklandı.

vali eldivan'ın ziyareti:

Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyet İlkokulu'nda 1’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Eldivan, yeni eğitim öğretim döneminin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni ederek öğrencilere başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman de Vali Eldivan'a eşlik etti.

uyum haftasının hedefi ve öğrenci deneyimi:

Uyum Haftası uygulamaları, özellikle ilk kez okul sıralarına oturan öğrencilerin eğitim ortamını tanıması ve psikolojik olarak okula bağlanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bayburt'taki uygulamada miniklerin öğretmenleriyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığı, böylece öğretim sürecine daha güvende başlamalarının amaçlandığı vurgulandı.

Okul yönetimi ve eğitimciler, velilerle koordinasyon içinde çocukların alıştırma sürecini takip edeceklerini belirtti. Etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceği ve öğrencilerin kademeli olarak rutin ders düzenine geçişinin sağlanacağı kaydedildi.

BAYBURT’TA BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ OKUL HEYECANI YAŞADI

BAYBURT’TA BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ OKUL HEYECANI YAŞADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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