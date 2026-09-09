Balıkesir Üniversitesi'nin ortaklığıyla Bremen'de eğitimde küresel buluşma: ICETOL 2026

ICETOL 2026'da eğitim teknolojileri gündemde

Uluslararası Eğitim Teknolojisi ve Çevrimiçi Öğrenme Konferansı (ICETOL 2026), Balıkesir Üniversitesi'nin de ortak kurumlar arasında yer aldığı uluslararası iş birliğiyle Almanya'nın Bremen kentinde düzenlendi. Altıncı kez gerçekleştirilen etkinlik, eğitim teknolojileri ve çevrimiçi öğrenme alanında küresel ölçekte bir fikir ve deneyim aktarımına sahne oldu.

katılımcı profili ve sunumlar:

Konferans, 76 ülkeden ve 500'ün üzerinde kurumdan toplam 1.365 katılımcıyı bir araya getirdi. Etkinlik hem yüz yüze hem de çevrimiçi formatta gerçekleşti ve yaklaşık 700 bildiri sunularak eğitim teknolojileri, çevrimiçi öğrenme, öğrenme süreçleri, dayanıklılık ve eğitimde sorumluluk gibi başlıklarda güncel araştırma ve uygulamalar paylaşıldı. Sunumlar İngilizce, Türkçe, Almanca ve İspanyolca dillerinde yapıldı, bu da katılımcıların farklı dil ve akademik arka planlardan bilgi alışverişi yapabilmesine olanak tanıdı.

uluslararası iş birlikleri ve destekçiler:

ICETOL 2026'ya Balıkesir Üniversitesi'nin yanı sıra destek veren kurumlar arasında Constructor Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Open University (Birleşik Krallık), Ohio State Üniversitesi, Mary Immaculate College, AKAD Üniversitesi, South Africa University, Burgos Üniversitesi, North-West University, EDTECH-U, Berrechid Yüksek Eğitim ve Öğretim Okulu (ESEFB), Malaga Üniversitesi, American International University-Bangladesh ve Iqra University yer aldı. Bu çeşitlilik, konferansın uluslararası akademik ağları güçlendirme ve ortak araştırma fırsatları oluşturma hedefini pekiştirdi.

Konferansın ana teması olan "Belirsiz gelecekler için eğitim: öğrenme, direnç ve sorumluluk" çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlar; politika yapıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında hem teorik hem de uygulamalı tartışmaları besledi. ICETOL 2026, uluslararası katılım ve çokdilli sunum yapısıyla eğitim teknolojileri ve çevrimiçi öğrenmenin geleceğine dair bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendiren bir platform sundu.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNE ULUSLARARASI BREMEN ICETOL 2026’DA YOĞUN İLGİ