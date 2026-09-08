Dolar 48,4545 +0,04%
Euro 56,3615 +0,18%
Bist 14.147,70 -0,03%
Altın Gram 6.930,09 -0,63%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,54 +1,31%
--°

Weisweiler'de yakalanan şüpheli üç eyaletteki elektrik sabotajlarıyla bağlantılı

48 yaşındaki Daniel V., Weisweiler'de trafik kontrolünde yakalandı; üzerinde patlayıcı bulundu. Üç eyaletteki trafo saldırılarıyla aranıyordu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Weisweiler'de yakalanan şüpheli üç eyaletteki elektrik sabotajlarıyla bağlantılı

yakalanma ve arama süreci:

Almanya genelinde 3 Eylül'den bu yana aranan 48 yaşındaki Daniel V., Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Weisweiler bölgesinde gerçekleştirilen bir trafik kontrolü sırasında yakalandı. Polis açıklamasına göre şüpheli tek başına yaya olarak bölgede bulunuyordu ve kontrol noktasını aşmaya çalışırken yakalandı.

Yetkililer, yakalamanın ardından bölgedeki kontrollerin daha önce de sıkılaştırıldığını, şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

polis bulguları ve deliller:

Polisin aktardığına göre, yakalanma anında şüphelinin üzerinde patlayıcılar bulundu. Resmi açıklamada şüphelinin direniş göstermediği ve ele geçirilen patlayıcıların uzman ekiplerce incelendiği, bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Weisweiler bölgesindeki bir elektrik santralinde, şüphelinin trafo merkezlerine yönelik saldırılarda kullandığı bildirilen birkaç tane kendi yapımı cihaz bulundu. Bu cihazların yanında, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğine dair bir mektup da ele geçirildi.

soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar:

Polis, Daniel V.'nin Brandenburg, Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde elektrik şebekelerine yönelik sabotaj girişimlerinin faili olduğundan şüpheleniyor. Soruşturmada şüphelinin Janschwalde enerji santrali yakınındaki yüksek gerilim hatlarına havai fişek benzeri ev yapımı patlayıcılarla saldırı yapmakla, Dormagen kentindeki bir trafo merkezine saldırıyla ve Saksonya'da elektrik şebekesine yönelik saldırıyla suçlandığı ifade edildi.

Soruşturma yetkilileri, yakalanmanın ardından delillerin detaylı biçimde incelendiğini ve süreç tamamlanana dek güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini açıkladı.

ALMANYA&#039;DA KUZEY REN VESTFALYA, SAKSONYA VE BRANDENBURG EYALETLERİNDE ELEKTRİK DAĞITIM...

ALMANYA'DA KUZEY REN VESTFALYA, SAKSONYA VE BRANDENBURG EYALETLERİNDE ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİNE YÖNELİK SABOTAJLARIN SORUMLUSU OLDUĞU BELİRTİLEN VE 3 EYLÜL'DEN BERİ ÜLKE GENELİNDE ARANAN 48 YAŞINDAKİ DANİEL V., TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da halde oynayan iki çocuk plastik kasaları küle çevirdi
images

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama
images

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor
images

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yılmaz ile Üstel deniz faciası sonrası iş birliğini görüştü

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı