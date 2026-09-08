Weisweiler'de yakalanan şüpheli üç eyaletteki elektrik sabotajlarıyla bağlantılı

yakalanma ve arama süreci:

Almanya genelinde 3 Eylül'den bu yana aranan 48 yaşındaki Daniel V., Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Weisweiler bölgesinde gerçekleştirilen bir trafik kontrolü sırasında yakalandı. Polis açıklamasına göre şüpheli tek başına yaya olarak bölgede bulunuyordu ve kontrol noktasını aşmaya çalışırken yakalandı.

Yetkililer, yakalamanın ardından bölgedeki kontrollerin daha önce de sıkılaştırıldığını, şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

polis bulguları ve deliller:

Polisin aktardığına göre, yakalanma anında şüphelinin üzerinde patlayıcılar bulundu. Resmi açıklamada şüphelinin direniş göstermediği ve ele geçirilen patlayıcıların uzman ekiplerce incelendiği, bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Weisweiler bölgesindeki bir elektrik santralinde, şüphelinin trafo merkezlerine yönelik saldırılarda kullandığı bildirilen birkaç tane kendi yapımı cihaz bulundu. Bu cihazların yanında, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğine dair bir mektup da ele geçirildi.

soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar:

Polis, Daniel V.'nin Brandenburg, Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde elektrik şebekelerine yönelik sabotaj girişimlerinin faili olduğundan şüpheleniyor. Soruşturmada şüphelinin Janschwalde enerji santrali yakınındaki yüksek gerilim hatlarına havai fişek benzeri ev yapımı patlayıcılarla saldırı yapmakla, Dormagen kentindeki bir trafo merkezine saldırıyla ve Saksonya'da elektrik şebekesine yönelik saldırıyla suçlandığı ifade edildi.

Soruşturma yetkilileri, yakalanmanın ardından delillerin detaylı biçimde incelendiğini ve süreç tamamlanana dek güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini açıkladı.

ALMANYA'DA KUZEY REN VESTFALYA, SAKSONYA VE BRANDENBURG EYALETLERİNDE ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİNE YÖNELİK SABOTAJLARIN SORUMLUSU OLDUĞU BELİRTİLEN VE 3 EYLÜL'DEN BERİ ÜLKE GENELİNDE ARANAN 48 YAŞINDAKİ DANİEL V., TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA YAKALANDI.