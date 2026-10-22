Beşiktaş evinde Crystal Palace'a direniyor: 15. dakikada skor 0-0

Maç genel görüntüsü:

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya. Mücadelenin 15. dakikası itibarıyla skor 0-0 şeklinde devam ediyor.

İlk dakikalar ve takım dengesi:

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde her iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti. Topa sahip olma ve pozisyon üretme açısından dengeli bir görüntü var; henüz gol kaydedilmedi.

Maç halen devam ediyor ve ilerleyen dakikalarda tempo ile birlikte skorda değişiklik arayışı artabilir. Taraftarlar ve izleyiciler gelişmeleri takip ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.